Un nou parc a fost amenajat in Sectorul 1. Acesta poarta numele Elisabeta Rizea - eroina a luptei anticomuniste din Romania

"De astazi avem un nou parc in Sectorul 1, iar acesta poarta numele: Elisabeta Rizea - eroina a luptei anticomuniste din Romania, care a fost arestata si torturata de regimul comunist si condamnata la 12 ani de inchisoare. Prea putini cetateni stiu cine a fost aceasta adevarata eroina a natiunii romane. Iar noi am decis sa ii onoram memoria si sacrificiul prin acest gest. Vom lansa curand si un concurs pentru realizarea unui bust al Elisabetei Rizea pe care il vom amplasa aici", a afirmat primarul Clotilde Armand, potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 1.Conform sursei citate, in conditiile in care Bucurestiul se afla in topul celor mai poluate orase din Europa, orice spatiu verde este vital pentru sanatatea comunitatii. "De aceea, conducerea primariei a decis ca acest spatiu sa fie redat circuitului public si reamenajat", se mai arata in comunicatul administratiei locale.