Clotilde Armand trage linie după 3 ani la Primăria Sectorului 1: ”Am curățat instituția de corupție”

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, îşi prezintă marţi bilanţul activităţii în cei trei ani de când a preluat mandatul, afirmând că prima realizare a fost să cureţe primăria de corupţie. Ea mai spune că a condus cel mai mare program de investiţii în străzi de când există sectorul şi a descentralizat investiţiile în şcoli, cu un rezultat absolut remarcabil. În plus, spune Armand, a protejat domeniul public şi a oprit ocuparea lui abuzivă. Clotilde Armand precizeaăz că instaurează modelul democraţiei în consiliul local, fară aranjamente în spatele cortinei, doar cu presiunea publică şi menţionează că nu are majoritatea în Consiliul Local, lipsindu-i 2 voturi.

Clotilde Armand îşi prezintă bilanţul, după 3 ani la conducerea Primăriei Sector 1, într-o postare pe Facebook.

”Înainte să privim spre ceea ce urmează în acest an, m-am gândit că este necesar să tragem o linie şi să vedem ce am reuşit să facem până acum. Factual, cu date. Am intrat efectiv în primăria Sectorului 1 în noiembrie 2020. Sunt peste 3 ani. Este corect să întrebăm ce a făcut echipa noastră în 3 ani.

- Am condus cel mai mare program de investiţii în străzi de când există sectorul

Până acum, străzile din sector nu au fost reabilitate prin investiţii, doar prin reparaţii, pentru că nu erau cadastrate pe numele primăriei. Am fost nevoiţi să lansăm proceduri de donaţii de terenuri pentru a putea intabula străzile din sector pe numele primăriei.

Ads

În paralel, am finalizat achizişia publică care ne permite să beneficiem de un contract cadru pe cele 1000 de strazi din sectorul 1, contract cadru care include cadastrarea, studiile de teren, proiectarea, execuţia, şi mobilierul urban. Am dat deja comandă pentru peste 200 de strazi, care sunt în diverse stadii, multe fiind blocate de consiliul local.

Suntem atenţi în special la siguranţa pietonilor motiv pentru care am investit masiv în treceri de pietoni supraelevate, reducătoare de viteză, stâlpi şi garduri de protecţie pentru copii. Vrem să scădem cu 10% numărul de decese de pietoni în fiecare an.

- Am descentralizat investiţiile în spitale cu investiţii record

Am procedat la fel cu spitalele, ajungând la cifra record de 140 milioane de lei investiti direct in spitalele din sectorul 1, din bugetul sectorului. În mandatul precedent, invesţiile în spitale nu au depăşit 8 milioane de lei anual. Nu am reusit însă sa mobilizam toate unităţile spitaliceşti, unele echipe refuzând să facă investiţii (ex: CFR1 si CFR2).

Ads

- Am descentralizat investiţiile în şcoli, cu un rezultat absolut remarcabil

Eliminând direcţiile cele mai corupte din primărie, a dispărut şi direcţia de învăţământ. Această direcţie gestiona investiţiile în cele peste 100 de clădiri de scoli din administraţia sectorului 1. De fapt, echipa mică cu 2 funcţionari de achiziţii publice se ocupa de ”tunuri” pentru grupurile de interese care capturaseră această direcţia, şi nici de cum de investiţiile în şcoli. În cel mai bun caz, era un „bottleneck”. Am decis descentralizarea acestor investiţii, ceea ce a avut un efect absolut miraculos: în 3 ani am ajuns primăria care a cheltuit cel mai mult pentru şcolile ei, la un nivel de peste jumătate de miliard de lei pe an, un record pentru sectorul 1 (de peste 3 ori sumele din mandatele precedente) dar şi la nivel de România. Există acum echipe de administrare în fiecare gradiniţă, scoală, liceu, care au învăţat să facă achiziţii, să folosească SEAP, să definească ceea ce au nevoie, să supravegheze execuţia lucrărilor. Scolile noastre sunt acum echipate, modernizate, la un standard occidental. A durat caţiva ani pentru anumite scoli să înţeleagă cum funcţionează această descentralizare, dar acum şi-au luat soarta în mâini, au devenit competente şi au avut succes, unele ajutate şi de comitetele de părinţi. Investiţiile făcute de echipele care stau zi de zi în scoală sunt la un nivel de calitate mult peste ce ar putea realiza orice direcţie centralizată. Am înmulţit cu 100 capacitatea de a investi în scoli. În paralel, echipa de la primărie s-a ocupat de şcolile noi sau cladiri noi construite de la zero, cum ar fi şcoala Ion Heliade Rădulescu, scolile din cartierele Greenfield, şi Henri Coandă, extensia scolii 179, extensia scolii Herăstrău, cladirea nouă din Liceul Tonitza, extensia scolii Pia Brătianu, extensia scolii Nicoale Iorga, etc. Liceul George Enescu se ocupă direct de Şcoala Regală.

Ads

- Am asigurat program prelungit în creşe, grădiniţe, şcoli, de dimineaţă până seara

Obiectivul este să îi ajutăm pe părinţi să facă faţă obligaţiilor profesionale, chiar dacă au copii. Exact cum este organizat sistemul francez, le-am garantat părinţilor că pot să-si lase copiii dimineaţa la scoală şi să îi recupereze seara, fără cost suplimentar (program afterschool, grădiniţa de vară şi şcoala de vară gratuite), timp care este folosit în beneficiul copiilor, aceştia având acces la activităţi educative şi sportive, plătite de primarie.

Sistemul propus de primărie le-a permis părinţilor din sectorul 1 să se ducă liniştiţi la serviciu cu normă întreagă şi în timpul anului şi în timpul vacanţelor copiilor. Sunt încă câteva scoli care nu oferă acest serviciu din lipsa de spaţiu, problemă în curs de rezolvare prin extensia şcolilor din sector.

- Am protejat interesul locuitorilor printr-un urbanism respectuos

Cu plecarea fostei arhitecte şefă şi echipa ei, am putut aduce în primarie arhitecţi şi urbanişti competenţi şi cinstiţi, care au pus pe primul loc interesul colectiv al locuitorilor din sectorul 1. Aceştia pot dormi liniştiţi, pentru ca nu va răsări un bloc cu o autorizaţie ilegala lângă casa lor.

Ads

Nu mai acceptăm parcări tip Klaus. Respectăm legea în ce privesc avizele şi reglementările.

Nu acceptăm derogări toxice.

Nu mai acceptăm locuinţe colective dacă terenul nu este legat la canalizare.

Dezvoltarea sectorului a continuat într-un ritm alert, numărul de autorizaţii emise fiind mai mare cu 20% decât în mandatul precedent.

Am inceput proiectarea pentru apă şi canalizare pentru zona situată între Bvd Şiseşti şi Centură, şi între Bvd Bucuresti-Targoviste şi DN1. Este un proces de durată (2-3 ani) pentru că vor fi necesare exproprieri pentru terenurile necesare instalaţiilor tehnice (pompe, bazine de retenţii, etc.). Proprietăţile din zonă se vor aprecia şi ne aşteptăm să primim multe cereri noi de construcţie. Dezvoltăm planuri de urbanism zonale pentru a permite dezvoltare unor cartiere noi (Colosseum, Meteorologiei-Holban, şi Sisesti-Straulesti Nord).

- Protejăm şi reconstruim patrimoniul nostru arhitectural

Ads

Am finalizat reabilitarea blocurilor din primul program al primăriei, care includea şi imobile în arterele vizibile ale sectorului, cum este Bvd Magheru, Calea Victoriei, Calea Dorobanţilor. Am fost atenţi în limitele autorizaţiei de construire să le renovăm faţada în mod armonios cu personalitatea oraşului nostru. Ne-am propus să expropriem casele de caracter care nu sunt îngrijite de proprietarul lor printre care Casa Pătraşcu din Piaţa Romană, Casa Petrescu din faţa Pieţei Matache, Hotelul Dunărea, Casa Miclescu, Casa lui Mihai Sadoveanu, Casa lui George Coşbuc. Toate aceste proiecte sunt în stare diferite de progres, unele fiind blocate de consiliul local. Reconstruim pieţele noastre.

Avem deja gata 2 proiecte prin care conservăm patrimoniul din Piaţa 1 Mai (Piaţa de flori), demolăm restul şi reconstruim un spaţiu public de calitate, şi reconstruim cartierul vechi din Piaţa Matache, cu străduţe în care te pierzi, pietate cu copaci la umbra cărora vor cânta muzicieni şi hala Matache reconstruită. Aceste 2 investiţii sunt pregătite cu toate studiile necesare dar nu au fost votate în consiliul local încă.

- Protejăm domeniul public şi oprim ocuparea lui abuzivă

Cadastrarea domeniului public este o prioritate pentru administraţia noastră. Când am ajuns în primărie, domeniul public nu era cadastrat aproape deloc, şi am început să-l cadastram cvartal după cvartal, prin metode sistematice moderne.

Spaţiile verzi, aleile, străzile, parcările, pieţele, parcurile şi locurile de joacă, cadastram fiecare bucată de domeniul public, lovind-ne de multe ori de abuzuri din partea unor privaţi care au intabulat proprietatea publică în numele lor. Nu e nimic, demonstrăm că este domeniul public şi demolăm garduri, bariere, ziduri pentru a reîntregi trotuarul, parcul, sau un simplu spaţiu verde. Am creat locuri de parcare prin demolarea a sute de garaje care ocupau ilegal domeniul public si nu erau folosite ca garaje.

- Am reformat complet Poliţia Locala

Poliţia de mediu

Vânează camioanele care deversează apele murdare vidanjate în reţeaua de apa pluvială, şi alte crime de mediu cum ar fi abandonarea de deseuri, sau arderea lor.

- Poliţia animalelor

Prinde orice animal abandonat în 2 ore după ce a fost semnalată, îl sterelizează, îl vaccinează, îl duce la adapostul nostru.

- Poliţia de circulaţie

Luptă împotriva accidentelor care duc la decesele pietonilor, pe trecerile de pieton (din cauza lipsei de vizibilitate, maşinile fiind parcate imediat înainte de trecerea de pieton) şi pe trotuare (fluxurile amestecate maşina-pietoni sunt periculoase)

- Echipa de la maşini abandonate

Rezolvă 2000 de ridicări de masini abandonate pe an în sector.

- Echipa de la disciplina în construcţii

Identifică construcţiile care nu au sau nu respectă autorizaţia primită, mergând până la demolarea construcţiilor ilegale.

Aşa arată o poliţie locală reformată de la rădăcina, în serviciul cetăţenilor din sector. Vrem să ne laudăm cu o poliţie necoruptă care se implică alături de cetăţenii sectorului.

- Nu acceptăm restaurante, discoteci, localuri fară autorizaţie

Orice local, restaurant, discoteca, terasă, trebuie să aibă autorizaţie, şi să o respecte, pentru a evita cazul Colectiv.

În parc, autorizaţiile de funcţionare sunt limitate, până la ora 23h00. Poliţia locală verifică dacă aceste autorizaţii sunt respectate. În caz contrar, localul primeşte o amenda până la 20.000 lei şi suspendarea autorizaţiei.

Dacă localul funcţionează ilegal, poliţia locală, pentru prima oară în România, confiscă veniturile realizate în perioada suspendării. Această procedură se realizează prin contribuţia poliţiei economice şi ANAF, şi a înregistrat succese extraordinare.

Avem deja 20 milioane lei pronunţate pentru confiscare.

Societăţile comerciale care fac abuz, falimentează şi redeschid sub altă acoperire, până nu mai găsesc administratori.

Nu ne lăsăm şi îi învingem pe cei care se cred mai presus de lege, unul după altul.

- Am redefinit spatiile verzi cu plantari noi de plante perene si copaci

Am imbunatatit spaţiile verzi amenajând peste 100 de spaţii verzi noi. După ce sunt realizate nu ne dăm seama că înainte erau spaţii abandonate de pământ cu garduri ruginite şi deşeuri, sau folosite drept parcări improvizate.

Folosim plante perene care necesită o intretinere mai puţin scumpă.

De asemenea, am revalorificat spaţiile verzi cu fântânile lor (Perla, Kiseleff, etc.).

- Am redus poluarea în sector

Am obligat operatorul de salubritate să colecteze selectiv, ajungând la o majoritate din asociaţiile de proprietari care colectează selectiv, în 2 fracţii. Am reuşit o deturnare de la groapa de gunoi de peste 60%.

O treime din ele au desfiinţat ghenele de gunoi interne ale blocurilor (tubulatura), acestea fiind o sursă de infecţie.

Am combătut crimele de mediu, împreună cu poliţia locală, de la simpla pungă de gunoi la stalp, la poluarea apelor noastre.

Am câştigat procesele cu groapa de gunoi Iridex, groapă închisă.

Am încurajat maşinile electrice, chiar dacă programul nostru de echipare a parcărilor ADP cu 1200 de prize electrice (o priză pentru 4 parcări) a fost blocat de consiliul local.

- Am pregătit investiţiile pentru a fi primul UAT care produce mai multă energie decât consumă

Am revoluţionat perspectivele despre sistemul de termoficare dezvoltând proiectul „termoficare de la soare”, o viziune extraordinară despre cum să produci apă caldă şi caldură prin pompe de caldură alimentate electric de panouri fotovoltaice. Acest sistem îndeplineşte toate nevoile timp de 8 luni pe an, fiind complementar sistemului de termoficare clasic pentru lunile de iarnă. Proiectul „termoficare de la soare” furnizează o energie gratuită, nepoluantă şi inepuizabilă. Sistemul este robust, şi nu necesită autorizaţie de construire şi nici nu necesită să intrăm in apartamentul proprietarilor.

Este deja folosit în Europa de vest sistematic pentru blocurile noi.

Proiectul este blocat de 2 ani de consiliul local, din motive pur politice, exact cum au blocat reabilitarea lifturilor sau reabilitarea termică a blocurilor care nu au beneficiat înca de acest program.

În viitor, dorim să descentralizam aceste investiţii, finantând direct asociaţiile de proprietar pe bareme de costuri care rezultă din studiile de fezabilitate.

Fiecare asociaţie va cere finantare şi consiliul local va hotărâ dacă respectiva asociaţie primeste sau nu finanţarea.

Fiecare cetatean trebuie să afle cine îi blochează accesul la apă caldă, la lift, la reabilitare.

- Avem o viziune de dezvoltare responsabilă în jurul Promenadei Verzi

Promenada verde este un proiect de dezvoltare durabilă în curs de studiu (studii de teren topo, geo şi hydro, studii de fezabilitate pentru consolidarea malurilor şi pentru amenajarea spaţiilor, PUZ).

Aceasta traversează tot sectorul din Nord-Vest până în Sud-Est. Este o oază de aer proaspăt, dar şi un ax de transport care leagă 2 staţii de metrou la fiecare extremitate (Străuleşti şi Aviatorilor). De oriunde,cetăţenii din sector, pot ajunge uşor cu bicicleta la promenada verde, şi vor putea circula pe bicicletă de-a lungul lacurilor până la o staţie de metrou.

Promenada verde este o alternativă de transport sănătoasă şi plăcută.

Pentru a recupera accesul public la malurile care au fost cadastrate abuziv de un privat, realizăm cadastrarea sistematică spatiului care ne permite să ’împingem’ parcelele private ca să facem loc zonei de protecţiei în jurul lacurilor. Am reuşit să permitem accesul la lac şi să amenajam temporar câteva zone pentru toţi cei care au nevoie de un loc liniştit şi protejat de recreere.

- Am pus Piaţa Amzei pe harta culturală a României

Am creat un hub cultural în Piaţa Amzei, cu expoziţii de artă şi evenimente culturale de mare calitate. Vrem să-i redăm Pieţei Amzei strălucirea şi reputaţia ei de centru cultural în inima oraşului.

Am reuşit să reconstruim Teatrul de vară Bazilescu, avem în curs proiecte de reconstrucţie pentru Cinematograful Giuleşti (un centru cultural în parteneriat cu Fondaţia pentru Roma – probleme juridice sunt in curs de rezolvare) şi Excelsior care va redeveni un cinematograf.

- Avem grijă de copiii noştri şi de bătrânii noştri

Toţi copii nostri sunt acum în case de tip familial, nu mai avem centrele mari care au creat posibilitatea de abuzuri. Avem o echipă de prevenire a abandonului cu un record de doar 2 abandonuri de copii pe an din 20.000 de naşteri (mai puţine decât într-o ţară cum e Franţa). Luptăm acum pentru respectul şi dreptul la viaţa decentă a persoanelor în vârstă.

Am făcut personal o campanie de informare din usă în usă pentru butonul nostru de panică, o braţară care ne permite să monitorizăm persoanele în vârstă singure acasă şi să acţionăm la timp, precum şi pentru sprijinirea financiară acolo unde persoanele se află într-o situaţie dificilă.

- Am digitalizat serviciile primăriei, de la taxe locale, la parcari

Instaurăm modelul democraţiei în consiliul local, fară aranjamente în spatele cortinei, doar cu presiunea publică

Nu avem majoritatea în consiliul local, ne lipsesc 2 voturi.

Un consiliu local ostil nu votează decât dacă este în interesul lui să voteze. Administraţia noastră refuză să facă compromisuri de care nu poate vorbi public. Fară „aranjamente” opace, singura modalitate prin care consiliul local poate fi obligat să voteze o hotărâre, este presiunea publică. Asta este definiţia democraţiei. Numai că într-o democraţie, presiunea publică există. În cazul Bucureştiului, publicul nu are această tradiţie a implicării civice, şi are impresia că votul la fiecare 4 ani este tot ce este nevoie pentru o funcţionare democratică. Nu este. Trebuie ca societatea civilă să fie organizată în grupuri civice care verifică ce se votează şi informează publicul. Fără aceasta, consiliul local nu votează în interesul cetăţenilor.

- Am curăţat primăria de corupţie

Prima noastră realizare a fost să curăţăm primăria de corupţie.

Am facut mai multe plângeri bine documentate, 9 sunt acum în curs de anchetă la DNA şi altele sunt în proces (ex: Romprest, compania de investiţii, tabletele, studiile de fezabilitate de la şcoli, nebulizatoarele de la Caraiman, confecţii metalice, DGITL, ADP, lifturi de parcare). Este important ca tunurile evidente cu prejudicii de sute de milioane de lei să nu rămână ca si cum nu s-ar fi întamplat nimic.

Acesta este bilanţul meu după trei ani de mandat. Este mult, este puţin? Judecaţi voi. Eu voi continua cu ceea ce am promis şi este bine să privim factual atunci când mulţi spun că ''nu se face nimic''. În sectorul 1, cetăţenii învaţă ce înseamnă democraţie şi cum putem colectiv să reconstruim sectorul nostru fară să depindem de o funcţionare opacă dictată de interesele particulare ale consiliului local”, scrie Clotilde Armand.

Ads