Clotilde Armand: „După 3 ani de procese, justiţia a dat prima sentinţă în dosarul fostului şef ADP Sector 1, Alin Vieru, 6 ani de închisoare pentru luare de mită”

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anunțat miercuri, 22 decembrie, că după trei ani de procese, justiţia a dat prima sentinţă în dosarul fostului şef ADP Sector 1, Alin Vieru, 6 ani de închisoare pentru luare de mită.

Edilul a adăugat că Vieru este cel care era nemulţumit, potrivit interceptărilor DNA, de faptul că dezvăluia public achiziţiile suspecte şi corupţia de la ADP Sector 1 atunci când era consilier local. „Nu am tăcut, am fost şi hărţuită în procese de Alin Vieru, le-am câştigat pe toate, pentru că aveam dreptatea de partea mea”, a mai afirmat Armand.

„După trei ani de procese, justiţia a dat prima sentinţă în dosarul fostului şef ADP Sector 1, Alin Vieru, 6 ani de închisoare pentru luare de mită. Este cel care, potrivit interceptărilor DNA, era nemulţumit de faptul că dezvăluiam public achiziţiile suspecte şi corupţia din cadrul ADP Sector 1 atunci când am fost consilier local... şi care ar fi dat bani unui consilier local pentru ca în şedinţele de Consiliu din 2017 să intervină şi să mă facă «să tac din gură» în discuţiile privind bugetul ADP.

Nu am tăcut, am fost şi hărţuită în procese de Alin Vieru, le-am câştigat pe toate, pentru că aveam dreptatea de partea mea. Ca să vă faceţi o imagine despre situaţia de atunci din cadrul Primăriei Sectorului 1, relatez ce a dezvăluit presa din rechizitoriul procurorilor, că Alin Vieru i-a spus unui complice, în august 2017, că fostul edil, Daniel Tudorache, i-ar fi cerut ca nici el şi nici subordonaţii să nu mai ia mită „o perioadă”.

Ads

În acelaşi dosar, judecătorii i-au condamnat astăzi pentru mărturie mincinoasă pe consilierul local PSD (fost PNL), Daniel- Viorel Chirvasă, şi pe fosta şefă a Serviciului Juridic din cadrul ADP Sector 1, Ana -Maria Gagu. Imediat după ce am fost aleasă primar, am anunţat că în mandatul meu va fi toleranţă zero la corupţie şi i-am suspendat din funcţie pe Alina Vieru şi Ana-Maria Gagu, până când instanţa se va pronunţa definitiv”, a scris Clotilde Armand, miercuri pe Facebook.

Ea a redat şi o parte din ceea ce conţine rechizitoriul DNA în cazul lui Alin Vieru.

Ads

„Vă las mai jos citatul din rechizitoriul DNA, despre cum încercau să mă facă să tac din gură: «La rândul său inculpatul Chirvasă Viorel -Daniel, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 1, fiind audiat ca martor la data de 30.01.2018 în dosarul penal nr. 452/P/2017 al D.N.A. – Secţia de combatere a corupţiei, a făcut afirmaţii mincinoase prin care a negat că în vara anului 2017 a primit de la Vieru Alin, prin Stoian Alin-Nicolae, vreo sumă de bani, despre care ştia că provine de la Vieru Alin, negând existenţa unei legături de contraprestaţie ori semn de mulţumire între primirea acestei sume şi activităţi pe care le-a prestat în interesul lui Vieru Alin (un proiect privind amplasarea unor camere de supraveghere, respectiv solicitarea adresată consilierului local Clotilde Armand „să tacă din gură” în discuţiile privind bugetul ADP Sector 1).

În acest scop Chirvasă Viorel -Daniel a susţinut în mod neadevărat că la data de 17.01.2018 a discutat cu Stoian Alin-Nicolae despre sume de bani pe care acesta din urmă le-ar fi dat altor persoane din cadrul Partidului Naţional Liberal pentru organizarea unor diverse evenimente ale formaţiunii politice şi pentru care nu există documente justificative, negând şi faptul că în aceeaşi discuţie i-ar fi confirmat aceluiaşi interlocutor că şi-a executat contraprestaţia menţionată ori că i-a mulţumit lui Vieru Alin pentru suma primită.»”, a mai relatat Armand.