Clotilde Armand acuza ca Politia Locala Sector 1 face campanie electorala mascata pentru primarul Tudorache: "Institutia trebuie reformata din temelie"

Foto: Ziare.com

"Politia Locala Sector 1 in precampanie? Face campanie electorala mascata pentru primarul PSD . Asta se intampla cand folosesti institutiile statului in interes personal si iti bati joc de siguranta cetatenilor.Nu uitati ca Politia Locala Sector 1 a chemat in judecata un cetatean care lupta cu mafia imobiliara pentru ca le-a spus sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca definitiva. Iar primarul a intervenit in acel proces. 600.000 euro vor de la acel cetatean," afirma europarlamentarulEa reaminteste ca tot Politia Locala a dat in judecata jurnalistii de la publicatia Buletin de Bucuresti pentru ca au scris despre licitatiile suspecte ale institutiei."Nu uitati ca la conducerea Politiei Locale Sector 1 este director operativ fostul sef SRI Prahova. Aceasta institutie trebuie reformata din temelie," declara Clotilde Armand.Un cititor Ziare.com a transmis o fotografie cu continutul pachetelor distribuite de politisti.