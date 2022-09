Maldăr cu licitații supraevaluate la Sectorul 1: "48.000 de tablete modeste cumpărate la prețuri uriașe"

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a prezentat pe Facebook un maldăr de dosare cu licitații supraevaluate, făcute de către fosta conducerea. COnform edilului, s-au sifonat astfel sute de milioane de lei.

Clotilde Armand precizează că a sesizat DNA în cazul mai multor licitații din trecut, descoperite la Primăria Sectorului 1.

„Pentru că tot începe școala m-am gândit să vă spun puțin despre cum s-au furat bani de la învățământ în Sectorul 1. Am adunat documente pentru cei care s-au crezut mai presus de lege și au făcut licitații supraevaluate pe sute de milioane de lei în defavoarea cetățenilor Sectorului 1. Fosta administrație a făcut plățile prin Administrația Unităților de Învățământ - structură pe care am desființat-o la început de mandat, instituție condusă de persoane apropiate de Marean Vanghelie și prin care s-au alocat ilegal sute de milioane pentru firmele de casă ale PSD și PNL. De exemplu: o tabletă cu specificații tehnice modeste era vândută la preț enorm. Și s-au cumpărat vreo 48.000 de bucăți. Am stopat această situație și am sesizat DNA”, scrie edilul pe Facebook.

Clotilde Armand a explicat apoi că din prejudiciul creat de fostele administrații se vor construi trei noi școli în Sectorul 1.

„Primăria Sectorului 1 a transmis către toate unitățile de învățământ aflate în administrarea sa, și spre știință Inspectoratului Școlar al Municipiului București, procedura de achiziții publice care trebuie urmate de către grădinițe, școli și licee. Conform adresei, administrația locală a Sectorului 1 a atras atenția că nu este permisă divizarea unui contract în mai multe contracte distincte de valoare mai mica și nu se vor utiliza metode de calcul care să ducă la o subevaluare a valorii estimate.

PS: După doi ani de la începutul mandatului încă descoperim cât s-a furat în primărie. Așa că nu vă minunați dacă PSD și PNL își vor intensifica atacurile la adresa noastră. Nu-i nimic. Noi ne vedem mai departe de treabă”, a conchis edilul.

