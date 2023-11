Clotilde Armand, prima reactie dupa ce sotul sau a criticat USR

Clotilde Armand, vicepresedintele USR, a declarat, miercuri seara, ca nu este de acord cu ceea ce a spus sotul sau, Sergiu Moroianu, care a acuzat abuzurile si greselile din USR care au facut ca formatiunea sa obtina un scor mai mic in Bucuresti la parlamentare decat la locale.

"El e foarte nemultumit ca s-au platit bani pe acel sondaj (Moroianu a spus ca 'Banii USR au fost cheltuiti prosteste pe sondaje de opinie false la supra-pret' - n.red.). Data viitoare vom porni o campanie de donatie mult mai devreme pentru a avea bani.

Echipa de campanie a alocat banii cum au crezut ei. Multi ar fi vrut ca banii sa fie impartiti democratic, dar echipa de campanie a decis. Eu nu mi-am vazut destul sotul. Nu sunt de acord cu tot ce spune sotul meu", a declarat Clotilde Armand la B1 TV, transmite Stiri pe Surse.

Vicepresedintele USR a adaugat ca, miercuri, s-a intalnit cu Nicusor Dan si ca acesta nu i-a reprosat nimic.

"Suntem prieteni de peste 20 de ani si nu se va rupe aceasta prietenie niciodata. In niciun caz nu se rupe USR. Suntem foarte uniti. Suntem ce am spus ca suntem mereu. Avem in ADN transparenta. Lucrurile din familie ies in spatiul public. Se poate explica absolut tot.

Noi nu am avut bani in campanie si a fost o lupta pe putinii bani. Noi am fost un partid low-cost si multi au fost frustrati de cum au fost folositi banii", a continuat Armand.

Amintim ca sotului lui Clotilde Armand a acuzat, miercuri, abuzurile si greselile comise "din partea 'echipei de comunicare/ campanie' coordonate de Matei Paun". Acesta a precizat ca greselile acestea au dus la un rezultat mai slab al USR in Bucuresti la alegerile parlamentare decat la cele locale.

Mai mult, Moroianu a mai spus ca "Paun a asociat imaginea USR cu activistii lgbt si cu Soros, incercand chiar sa-l disculpe pe Soros in loc sa ne disociem viguros de el, tentativa patetica, care a dus PSD la 50% din Parlament si USR sub 10%".

In replica, Nicusor Dan a spus ca este "mahnit si uluit" de respectivele "afirmatii mincinoase, multe dintre ele similare cu ale dusmanilor politici ai USR".

