Nicusor Dan o critica pe Clotilde Armand in scandalul gunoiului din Sectorul 1: "Primaria trebuie sa plateasca operatorului acel serviciu"

"In sectorul 1 este un conflict intre operatorul de salubritate si Primaria Sectorului 1 pe un contract care este in functiune. Cum a fost semnat acel contrat, asta e o chestiune care poate sa fie discutata. Insa in acest moment, eu consider ca un contract care este in vigoare trebuie executat, adica Primaria trebuie sa plateasca operatorului acel serviciu, astfel incat sa se ridice si gunoaiele de pe strazi. Deci, este o responsabilitate pe care Primaria Sectorului 1 o are si eu sper sa se achite de ea", a declarat marti seara, la Digi24 , primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.Primarul general al Capitalei a mai declarat ca, din cate stie, exista intarzieri la plata si in alte sectoare ale Capitalei, dar recunoaste ca "problema mare" cu deseurile este ca trebuie rezolvata cat de repede chestiunea gropilor de gunoi din jurul Bucurestiului. "Asta este ceva ce este atributul primarului general, spre deosebire de contractele locale de servicii, care sunt atributul primarilor de sector", a precizat Nicusor Dan.Nicusor Dan a mai declarat ca "foarte curand", adica in circa un an si jumatate, gunoiul din Bucuresti se va strange selectiv. "Culmea e ca pe chestiunea asta avem bani europeni, pe care trebuia sa-i fi folosit pana la momentul asta. Deci, trebuie sa luam acei bani si trebuie ca in contractul-cadru, pe care Primaria Generala il face si dupa aceea el este obligatoriu si pentru primariile de sector, sa prevedem acest mecanism", a mai explicat Nicusor Dan, la Digi 24.