Clotilde Armand poate acționa pentru recuperarea prejudiciului enorm din contractul cu Romprest. Votul PNL, la cinci luni după raportul ministerului Finanțelor

Membrii organizaţiei PNL Sector 1 au reacționat miercuri, 22 decemrbie, într-un comunicat de presă, după ce Clorilde Armand a solicitat Consiliului Local mandatarea pentru recuperarea acestui prejudiciu, prin demersuri legale.

Consilierii PNL Sector 1 au transmis că vor vota proiectul de HCL în şedinţa de Consiliu Local de miercuri, cu un amendament: „toate demersurile să fie realizate prin aparatul de specialitate din Primăria Sectorului 1, fără alţi bani irosiţi pe case de avocatură”.

„PNL Sector 1 a susţinut şi va susţine întotdeauna aplicarea legii şi respectarea deciziilor instituţiilor statului. Totodată, după cum am arătat în mod constant de peste un an, un primar NU se poate substitui unei instanţe de judecată într-un stat de drept, indiferent cum se numeşte şi ce agendă politică are. Ne bucurăm că, în sfârşit, mesajul nostru de normalitate şi bun simţ a fost înţeles şi în primăria sectorului 1,” a declarat Sebastian Burduja, preşedinte PNL Sector 1, conform sursei citate.

Liberalii atrag atenţia că este o contradicţie între declaraţiile publice făcute pe această temă, în timpul scandalului care a ţinut bucureştenii din Sectorul 1 în munţi de gunoaie, şi acţiunile propriu-zise ale primăriei pentru a recupera eventualele prejudicii pe calea instanţei. Din păcate, au trecut nu mai puţin de cinci luni de la data emiterii raportului echipei de la Ministerul Finanţelor. Cinci luni în care s-ar fi putut face paşi importanţi, dar primarul a preferat diverse acorduri cu prestatorul, negociate în mod total netransparent. Proiectul de azi a fost la un pas de a intra pe ordinea de zi în şedinţa din 10 decembrie 2021, dar a fost retras de iniţiator pentru că nu avea toate avizele aparatului de specialitate.

În plus, amendamentul nostru este cât de poate de justificat de lipsa totală de transparenţă şi comunicare pe subiectul avocaţilor care gestionează litigiile primăriei sectorului 1, mai arată sursa citată.

„În ultimele luni, consilierii PNL au solicitat de mai multe ori un raport de activitate al acestora, precum şi toate sumele plătite pe avocaţi de Primăria Sectorului 1. Răspunsurile au fost primite cu mari întârzieri şi incomplete, lipsind informaţii extrem de importante. Astfel, din răspunsul la interpelarea depusă de Dinu Gheorghe, consilier local PNL, şi primit după 45 de zile, rezultă că avocatul Georgiana-Raluca Trandafir ar fi încasat, în perioada 30.12.2020 – 10.03.2021, 83.475,53 lei. Avocatul a anonimizat activităţile din fişele de timp, nu a ataşat copii după acţiuni, întâmpinări sau informări referitoare la situaţia dosarelor, astfel încât Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, parte în toate dosarele, să fie informat despre situaţia reală a litigiilor pe care le are cu operatorul de salubritate. Mai mult decât atât, nu a fost prezentă nicio strategie, motivaţia fiind halucinantă: nu are caracter public”, potrivit comunicatului de presă.

„Cu alte cuvinte, cetăţenii Sectorului 1 plătesc un avocat să îi reprezinte, dar nu ştiu pentru ce, cu ce se ocupă, ce demersuri a realizat şi cu ce rezultate. Ca urmare a acestei lipse de transparenţă, în şedinţa din 9.11, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţilor defăşurate în cadrul contractului de servicii de consultanţă/asistenţă juridică şi reprezentare. Este vorba de o comisie mixtă, formată din consilieri locali şi funcţionari publici, constituită legal, dar care nu funcţionează nici astăzi. Motivul: primarul nu a numit prin dispoziţie ca membru în această comisie un funcţionar public din direcţia juridică, blocând abuziv această comisie. Această lipsă totală de transparenţă, la care se Adaugă rezultatele extrem de slabe ale avocaţilor angajaţi pe onorarii exorbitante până în prezent, justifică dorinţa noastră ca demersurile de recuperare a prejudiciului să fie realizate de aparatul de specialitate al primăriei. Consilierii PNL Sector 1 au toată încrederea în echipa din primăria Sectorului 1 şi în conducerea Direcţiei Juridice, numită chiar de actuala administraţie, şi avem convingerea că, din calitatea lor de funcţionari publici, vor lucra cu profesionalism şi dedicare pentru recuperarea tuturor prejudiciilor aduse bugetului”, conchide sursa amintită.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a anunţat, miercuri, că pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sectorul 1 se află proiectul de hotărâre privind mandatarea primarului să întreprindă demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciului de 243 de milioane de lei, adus bugetului Sectorului 1 prin contractul cu operatorul de salubritate Romprest.