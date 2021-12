PNL și USR vor negocia un acord de colaborare la nivelul Capitalei. ”Să nu lăsăm Bucureştiul în mâna PSD-ului”

Clotilde Armand a declarat marţi, 14 decembrie, că a fost primul lider politic care a făcut apel către PNL pentru a nu lăsa Bucureştiul în mâna PSD-ului şi a anunţat că se renegociază un protocol de colaborare cu liberalii.

”Eu am fost primul lider politic care am făcut apel către PNL să nu lăsăm Bucureştiul în mâna PSD-ului. Acum consider că suntem într-un proces de destructurare a USL-ului în Bucureşti”, a spus Clotilde Armand, afirmând că ceea ce îşi doreşte este să reconstruiască această alianță PNL-USR, pentru a nu preda Bucureştiul către PSD.

Despre păstrarea majorităţii în consiliile locale din Sectoare, primarul Sectorului 1 a afirmat că a denunţat alianţa PNL-PSD, iar când pericolul este la nivel naţional, şi-ar dori ca Bucureştiul să scape de acest pericol.

”La Sectorul 1 discutăm despre un nou protocol de colaborare cu PNL”, a spus ea, afirmând că discută cu liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja, pentru o relaţie de reconstruire a acestei alianţe şi a precizat că le-a reproşat celor de la PNL, în trecut, că nu au fost alături de ea când a dus nişte bătălii dure.

Clotilde Armand a mai spus că nu ştie cum se poziţionează conducerea PNL, ea discutând cu preşedintele PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu.

