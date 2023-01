Primăria Sectorului 1 a achiziţionat 100 de generatoare electrice, pe care le va recepţiona luni şi le va trimite către Ucraina, a anunţat edilul Clotilde Armand.

"În ultima perioadă, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a intrat într-o nouă fază. O rachetă rusească a lovit sâmbătă un bloc de locuinţe cu 1.700 de oameni din oraşul Dnipro, Ucraina. Cel puţin 25 de persoane au fost ucise şi peste 70 rănite. Avioanele şi dronele ruseşti au bombardat şi distrus în mod absurd şi nemilos centralele electrice ale Ucrainei. Familii cu copii mici şi persoane în vârstă au rămas fără curent electric în plină iarnă, iar instituţiile vitale din Ucraina - spitale, adăposturi, centre de asistenţă, şcoli, sisteme de alimentare cu apă sunt grav afectate de bombardamentele ruseşti.

Acestea sunt rezultatele unei operațiuni teoriste care a îngrozit întreaga lume civilizată, dar a și mobillizat, o dată în plus, întreaga comunitate internațională în sprijinul victimelor războiului din Ucraina.

Așa cum am promis la sfârșitul lunii decembrie, Primăria Sectorului 1 face încă un gest de solidaritate cu poporul ucrainean greu încercat în această perioadă. La agresiune și barbarie se răspunde cu mobilizare și solidaritate! La o asemenea nedreptate nu am stat și nu vom sta nepăsători, am venit și vom veni, în limitele posibilităților și competențelor noastre, în sprijinul victimelor războiului din Ucraina", a scris primarul Clotilde Armand, luni, pe Facebook.

