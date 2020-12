Actorul Marius Manole anunta ca se duce impreuna cu mai multi voluntari sa ridice gunoiul din Sectorul 1, dupa ce Romprest a refuzat sa faca acest lucru

Strazile, pline de gunoi

"Nu- l strang ei, il strangem noi, ca nu ne cade mana," afirma actorul.Actorul explica intr-o postare care este situatia in acest moment in Sectorul 1."Situatia e asa... Primaria Sectorului 1 a descoperit foarte multe lucruri care nu sunt ok in contractul Primariei cu Romprest semnat in 2008 pe 25 de ani. Primul audit se poate face in 2023 conform contractului, adica dupa 15 ani. Primaria nu are nimic cu Romprest, isi doreste doar ca ei sa si indeplineasca contractul fara sa mai ceara bani suplimentari, cum fac non-stop de atatia ani. Sunt mai multe cai de atac . Nu se doreste anularea contractului cu Romprestul, trebuie convinsi doar sa ofere servicii bune, la un pret decent.Din pricina acestei situatii, in Sectorul 1 a aparut gunoi pe strazi. Romprest santajeaza primaria si refuza sa -l ridice. Nu- i nimic. Astazi de la ora 16.00 voluntari impreuna cu Primarul sectorului 1 merg sa adune gunoiul. Nimeni nu si doreste ca oamenii din sector sa sufere, dar nici nu i poti lasa sa si faca de cap pe bani publici la nesfarsit. Nu- l strang ei, il strangem noi, ca nu ne cade mana. Zic noi, ca ma duc si eu sa ajut. Daca aveti chef si timp, va astept la ora 16.00 in Piata Amzei in fata Teatrului Ion Creanga," scrie actorul Marius Manole.De cateva zile, strazile din Sectorul 1 sunt pline de gunoi. Compania Romprest, prestatorul serviciului de salubrizare, a anuntat ca nu mai ridica depozitele necontrolate de deseuri, adica tot ce arunca oamenii pe strada, la intamplare, de la mobila, cutii, electrocasnice sau gunoi menajer (desi o zi pe saptamana se ridica gratuit) deoarece Primaria Sectorului 1 nu a mai platit de 4 luni facturile, potrivit Hotnews. Oliver Paiusi, consilier USR Sector 1, a declarat ca Primaria Sectorului 1 are datorii de circa 80 milioane lei catre Romprest, lasate de vechea administratie, iar acestea nu pot fi platite fiindca nu sunt bani, dar si din cauza unor nereguli. Mai exact, tariful a fost majorat anul trecut, dar banii nu au fost prevazuti in buget, astfel ca nu s-au putut face plati din aprilie.