Clotilde Armand a suspendat din functie doi directori din ADP Sector 1, trimisi in judecata pentru luare de mita

"Am suspendat din functie doi directori din cadrul ADP Sector 1 trimisi in judecata de procurorii DNA in anul 2018 intr-un dosar de coruptie - trimisi in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta: luare de mita si marturie mincinoasa. Directorii respectivi au fost protejati de vechea conducere si mentinuti in functii in cadrul uneia dintre cele mai bogate directii din primarie", anunta Clotilde Armand pe Facebook La scurt timp de la preluarea mandatului, in noiembrie 2020, Armand, a anuntat ca ii va demite pe directorul Administratiei Domeniului Public Sector 1 , directorul Politiei Locale Sector 1 si directorul Directiei de Investitii.