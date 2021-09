Consilierii liberali nu au votat protocolul cu Romprest. Armand: "Iresponsabilitatea conducerii PNL Sector 1 trebuie să fie discutată în coaliție"

"Consilierii PNL Sector 1 nu au votat în şedinţa Consiliului Local de astăzi protocolul dintre Primăria Sectorului 1 cu Compania Romprest, protocol prin care operatorul de salubritate a acceptat toate condiţiile noastre pentru care ne-am luptat în ultimele 10 luni şi s-a angajat să avem un sector curat fără întreruperi, fără frecvenţe fictive şi fără facturi supraevaluate. Acest protocol a fost agreat de părţi în urma discuţiilor de la Prefectură.Cu alte cuvinte, compania Romprest acceptă să reducem costurile de la 240 de milioane de lei la 125 milioane, dar PNL Sector 1 nu. Iresponsabilitatea conducerii PNL Sector 1 trebuie să fie discutată în coaliţie şi îi solicit public preşedintelui PNL Bucureşti să ofere explicaţii bucureştenilor pentru felul în care filiala PNL Sector 1 sabotează partenerii de guvernare şi cetăţenii", a scris Clotilde Armand pe Facebook Ea mai susţine că a vrut să preia parcurile Herăstrău şi Cişmigiu să le restaureze şi PNL Sector 1 s-a opus "fără nici un motiv"."Vrem să modernizăm Calea Griviţei şi bd. Ion Mihalache şi PNL Sector 1 s-a opus. Ce vedem în schimb? Atacuri şi linşaje demne de PSD şi zero proiecte, zero iniţiative şi soluţii. Piedici pentru investiţii de prost gust şi infantilism politic", a adăugat Clotilde Armand.În replică, PNL Sector 1 a scris pe Facebook că amendamentele formulate de grupul PNL la proiectul de hotărâre pe tema salubrităţii de pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Consiliului Local au fost respinse, în bloc, de USR PLUS şi PSD."Amendamentele aveau rostul de a pune în legalitate proiectul de HCL, asigurând respectarea legii şi a HCGMB 345/2020 privind regulamentul salubrizării la nivelul Bucureştiului. Dacă de la PSD-işti nu aveam nicio aşteptare, după cum au administrat sectorul ani de zile, nu înţelegem poziţia partenerilor de la USR PLUS. După cum nu înţelegem cum cineva a putut fi de acord cu un protocol care lasă zone întregi din sectorul 1, cu trafic intens, cu ZERO treceri pentru curăţenie. Înţelegem că operatorul e bucuros să nu asigure curăţenia, cu binecuvântarea primarului, dar de ce face primarul Sectorului 1 asta?! Rămâne întrebarea: de ce ANEXA cu frecvenţele a fost ascunsă publicului? Inclusiv consilierii locali PNL au primit abia azi, cu doua ore înainte de şedinţa convocată ieri, anexa cu pricina. Cine se teme de transparenţă?", precizează PNL Sector 1.Proiectul de hotărâre a fost respins cu 11 voturi pentru şi 14 abţineri.