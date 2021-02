Cat a cheltuit Primaria Sectorului 1 pentru spitale in ultimii 4 ani. Clotilde Armand: "Cand mai auziti minciunile lor, va rog sa le prezentati cifrele"

"Va prezint o informatie care nu-i avantajeaza deloc pe cei care ma acuza voit mincinos ca am taiat bani de la spitale. Iata cheltuielile Primariei pentru cele 4 spitale in perioada 2017-2020:Anul 2017: 21.273.444Anul 2018: 8.103.665Anul 2019: 5.248.607Anul 2020: 3.223.376Cine a condus sectorul 1 in acest timp si cine a taiat banii de la spitalele din sectorul 1? Cei care mint si dezinformeaza acum. Cand mai auziti minciunile lor va rog sa le prezentati cifrele", comenteaza Clotilde Armand.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat joi, 4 februarie, pe pagina sa de Facebook hotararea Curtii de Conturi din anul 2016 prin care patru spitale din administrarea sectorului trebuiau sa fie trecute in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti Acuzata ca ar fi taiat finantarea la patru spitale din Capitala, primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a explicat anterior, intr-o postare pe Facebook, ca informatia vehiculata in spatiul public este una falsa."Nu s-a taiat nimic. In sedinta de ieri s-au trecut 4 spitale din administrarea Sectorului 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti . Stiti de ce? Pentru ca exista o decizie a Curtii de Conturi care ne spune asta", spune Clotilde Armand.