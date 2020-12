Cum planuieste Clotilde Armand sa reduca drastic pretul salubrizarii in Sectorul 1: "Estimez ca va fi de doua ori mai ieftin"

"Ridicarea gunoiului menajer este un serviciu de doua-trei ori mai ieftin in comparatie cu ridicarea gunoiului din depozite necontrolate. Ce vedeti la ora actuala pe strazile Sectorului 1 nu este gunoiul menajer (...), sunt depozite necontrolate. Aceasta situatie se datoreaza si faptului ca Romprest are niste tarife stabilite unilateral de ei pentru agenti economici. Zilele acestea o sa pun in dezbatere publica un proiect ca voi, Consiliul Local, ca asa trebuie, voi sa stabiliti pretul serviciului de salubrizare pentru agenti economici, ca sa fie un pret corect. Probabil ca va fi de doua ori mai ieftin, e o estimare a mea. E important ca voi sa stabiliti acest cost, pentru ca este un serviciu, de fapt delegat, monopol si nu e normal ca cel care presteaza serviciile si are monopol sa stabileasca costurile acestui serviciu", a spus Clotilde Armand, la sedinta Consiliului Local.Ea a mentionat ca nu poate dispune plata facturilor Romprest, intrucat acestea nu sunt intocmite corect. "Trebuie impreuna, si o sa implic aici Consiliul Local, sa avem o discutie cu Romprest pentru a readuce relatia cu Romprest intr-o situatie corecta", a afirmat Clotilde Armand.Ea a mentionat ca in 2019 autoritatea locala a achitat Romprest 196 de milioane de lei, in 2020 estimarea fiind ca va avea de dat in total"Facturile achitate pana pana in ziua de astazi sunt de 189 de milioane de lei. Puteti sa comparati aceasta cifra cu ce a fost achitat in 2019. 196 de milioane de lei au fost achitate catre Romprest in 2019. La ora actuala sunt doar 189 de milioane de lei. Facturile transmise si neachitate sunt de 94 de milioane de lei. Estimarea serviciilor pana la 31 decembrie ne spune ca putem sa ne asteptam la 41 de milioane de lei. In total, daca luam ce a fost achitat, ce a fost transmis si estimarea serviciilor pana la sfarsitul anului suntem la 323 de milioane de lei", a declarat Clotilde Armand.Potrivit acesteia, in buget si in toate rectificarile care au fost votate de vechea administratie sunt prevazute pentru salubritate 210 milioane de lei.In opinia sa, ponderea cheltuielilor pentru salubritate este enorma."320 milioane de lei pentru salubrizare fata de un buget de venituri care va fi in jur la 1 miliard doua sute este o proportie enorma, adica o mare parte din bugetul nostru, daca mentinem situatia actuala, s-ar duce catre Romprest", a adaugat Clotilde Armand.