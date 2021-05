Clotilde Armand anunta asfaltarea a 8 drumuri de pamant din Sectorul 1. "Sunt 30 de ani de neputinta si nepasare din partea fostelor administratii locale"

Strazile care fac obiectul proiectului de modernizare sunt situate in zona Chitila Triaj, din Sectorul 1 "Astazi, dupa 30 de ani de neputinta si nepasare din partea fostelor administratii locale, asfaltam si modernizam zonele defavorizate din Sectorul 1. Am inceput lucrarile de modernizare a opt strazi din zona Chitila Triaj. Este vorba de strazi subdimensionate din punctul de vedere al cerintelor actuale de trafic: Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia , Medresti si Drumul Garii, Eugen Brote si Drumul Lapus.Modernizarea acestor strazi era absolut necesara, erau simple drumuri de pamant, situatii incompatibile cu statutul de capitala a unui stat european. Voi verifica periodic daca aceste lucrari respecta standardele de calitate si prevederile din caietul de sarcini. Ne dorim ca la finalizarea lucrarilor locuitorii Sectorului 1 sa beneficieze de toate avantajele asfaltarii acestor drumuri: conditii civilizate de locuit, siguranta rutiera si un transport civilizat", a scris edilul pe pagina sa de Facebook Costurile intregului proiect se ridica la aproape 4 milioane de lei. "Acesta este doar inceputul. Lucrarile de modernizare ale drumurile constau in asfaltarea sistemului rutier, construirea de trotuare si realizarea canalizarilor pluviale. Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 3,82 de milioane de lei cu TVA. Anterior demararii acestor lucrari, au fost elaborate documentatii de avizare a lucrarilor de interventie si documentatii tehnice conexe (studiu topografic, studiu geotehnic, expertiza tehnica)", a mai scris Armand