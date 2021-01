Ce burse vor primi elevii din Sectorul 1. Proiectul propus de Clotilde Armand, modificat prin amendamente ale consilierilor PNL si PSD

Proiectul privind bursele pentru elevi a fost adoptat cu 17 voturi pentru si opt abtineri.Amendamentul grupului PSD a fost la un articol din proiect care prevedea cuantumul unei burse sociale, diferentiat, in functie de temeiul acordarii, sumele trecute fiind de 300 lei/luna/elev, 150 lei/luna/elev si de 300 lei/elev in cazul celei de ajutor social ocazional. Potrivit amendamentului PSD, adoptat de Consiliul Local, cuantumul unei burse de ajutor social este de 350 lei/luna/elev.Amendamentul grupului PNL s-a aplicat unui articol care stipula un cuantum de 600 de lei/luna/elev al unei burse de performanta. Conform amendamentului PNL, adoptat in Consiliul Local, cuantumul burselor de performanta este urmatorul:- burse de performanta pentru elevii care obtin rezultate la olimpiadele si concursurile nationale: pentru cei clasati pe locul I - 1.000 de lei/olimpic/luna, locul II - 800 de lei/olimpic/luna, locul III - 600 de lei/olimpic/luna;- burse de performanta pentru cei care se califica la loturile de pregatire organizate de Ministerul Educatiei - 600 lei/luna/elev;- burse de performanta pentru elevii care au obtinut rezultate la etapele nationale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv - locul I - 700 de lei, locul II - 650 de lei, locul III- 600 de lei.De asemenea, amendamentul PNL a vizat si cuantumul burselor de merit, acestea devenind:- pentru elevii care au obtinut media intre 8,50 - 8,99 - 200 lei/luna/elev;- pentru elevii care au obtinut media intre 9,00 - 9,49 - 300 lei/luna/elev;- pentru elevii care au obtinut media intre 9,50 - 9,99 - 400 lei/luna/elev;- pentru elevii care au obtinut media 10 - 500 lei/luna/elev;- pentru elevii care obtinut la etapele judetene ale olimpiadelor si concursurilor organizate de Ministerul Educatiei locul I - 400 de lei, locul II - 350 de lei, locul III - 300 de lei;- pentru elevii care obtinut la etapele judetene ale competitiilor, concursurilor cultural-artistice locul I - 400 de lei, locul II - 350, locul III - 300 de lei.Hotararea prevede ca valoarea bursei de studiu pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021 este de 300 de lei/luna/elev. Inainte de a se trece la vot si a se adopta amendamentele, consilierul local PNL Dan-Nicolae Podaru a declarat ca prevederi din proiectul de hotarare incalca Ordonanta 137/31 august 2000.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a afirmat ca sistemul actual are doua defecte majore: privilegiaza cateva licee, unde toti elevii au burse, pe cand doar 10% dintre elevii altor unitati de invatamant iau burse.Citeste si: