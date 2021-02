Scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Cel mai mare actionar al Romprest anunta ca va intreprinde actiuni de schimbare a conducerii companiei. Clotilde Armand: "Il invit la discutii"

Reactia lui Clotilde Armand

In cazul in care nu sunt platiti banii, compania a amenintat ca de joi nu vor mai misca masinile din garaj, asa ca nu vor mai strange deseurile si nu vor mai face salubrizare pe raza Sectorului 1.Edilul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta duminica, 7 februarie , intr-o postare pe Facebook , ca Primaria Sectorului 1 nu va plati catre compania Romprest facturile emise nelegal, in anul 2020, in mandatul primarului PSD Primarul ii asigura pe toti locuitorii Sectorului 1 ca nu vor mai trece prin situatia in care am fost in luna decembrie, cand Romprest nu a mai ridicat, timp de cateva zile, gunoaiele "necontrolate" din sector.Compania Romprest Service S.A este unul dintre cei mai mari operatori de salubritate din Romania si a fost infiintata in anul 2001. In prezent, este detinut de mai multe companii, printre care firma canadiana Detaco (42,6%), Europrest Invest (30%), Premium Management Team (13,7%) si Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (10%) si firma americana Firstcom (3,5%).Detaco este firma canadiana care era controlata de urmasii milionarului Walter Florian, decedat in 2019.In 2014, presa a relatat ca oamenii de afaceri Radu Budeanu si Dragos Dobrescu au ajuns proprietari a peste 43% din actiunile Romprest prin intermediul firmelor Premium Management Team si Europrest Invest SRL. Membri cunoscuti ai "Grupului de la Mocaco", cei doi ar fi iesit insa din aceasta companie.In noiembrie 2015, Dragos Dobrescu a cesionat participatia de 99,9% la firma Europrest Invest, actionarului minoritar al Europrest, firmei EnergyMixx Europe, inregistrata in Luxemburg, relata profit.ro . In septembrie 2020, Radu Budeanu, care detine mai multe active media, inclusiv Cancan, ProSport, Gandul, si-a vandut participatia catre firma Euroinvest, scria Ziarul Financiar Avand circa 2.600 de angajati, compania are o cifra de afaceri de 241 de milioane de lei si un profit de 23,7 milioane de lei, o crestere de 100% fata de anul anterior.In prezent, Romprest este administrata de Marian Bogdan Adimi, director executiv fiind Razvan Duca Ghenoiu. Alti administratori ai firmei: Dinu Stefan Lefter, Marian Magureanu- fiul fostului director al SRI Virgil Magureanu, Viorel Tanase si Orlando Valache, despre acre mass-media a reltata ca este omul de incredere al lui Radu Budeanu si administrator al Cancan TV.Potrivit datelor Confidas, incepand din 2013, firma a avut 260 de contracte de achizitiii semnate cu institutii publice, valoarea totala a acestora fiind de 640 milioane de lei.Un actionar Romprest este ingrijorat de actuala conducere si si-a cerut scuze pentru felul in care aceasta companie trateaza comunitatea locala si institutia Primariei."Consideram ca o situatie care trebuia clarificata inca de anul trecut prin negocieri intre parti s-a transformat intr-un scandal public exclusiv datorita incompetentei actualei conduceri a Romprest.In opinia noastra, Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti, Primarul Sectorului 1 Bucuresti, functionarii institutiei pe are dansa o conduce, precum si salariatii Romprest au fost atrasi in acest scandal public deoarece Marian Bogdan Adimi, cel care aparent conduce Romprest, nu are capacitatea de a intelege modul in care se conduce o companie si felul in care trebuie abordate relatiile de afaceri cu partenerii acesteia. Marian Bogdan Adimi, a carui "experienta profesionala" provine din faptul ca a fost sofer si paparazzi, isi continua modul de a gestiona Romprest in acelasi fel, prin starnirea de scandaluri publice, vehicularea de inregistrari neautorizate si amenintarea cu plangeri penale.Principala vina in aceasta situatie, care risca sa nasca un risc major pentru sanatatea locuitorilor din Sectorul 1 Bucuresti, o are domnul Andrei Dracea, care, in calitate de proprietar unic al Europrest Invest SRL, actionar ce controleaza 30% din Romprest, il sustine pe acest Marian Bogdan Adimi in functie, acordandu-i si increderea de a fi administrator unic al Europrest.Incompetenta profesionala si agresivitatea lui Marian Bogdan Adimi si sustinerea acestuia de catre Andrei Dracea aduc prejudicii grave tuturor partilor implicate, atat salariatilor si actionarilor Romprest, dar, in special, locuitorilor din Sectorul 1 Bucuresti.Din aceste motive, Detaco transmite pe aceasta cale scuze publice Primarului Sectorului 1, Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti si locuitorilor acestui sector pentru situatia creata. Va asiguram ca Detaco va continua sa intreprinda toate actiunile legale posibile in vederea schimbarii actualei conduceri a Romprest, indepartarii din functii si atragerea raspunderii tuturor persoanelor vinovate.Totodata, Detaco indeamna pe toti salariatii Romprest la prudenta si atentie, deoarece acestia trebuie sa inteleaga ca actuala conducere a societatii nu face altceva decat sa-i foloseasca pe post de masa de manevra.Actuala conducere nu are nici un respect fata de salariatii Romprest. Daca ar fi avut, nu i-ar fi umilit prin expunerea lor in asa-zise greve, sau la admonestarile cetatenilor cu care acesti salariati au contact direct, spre deosebire de conducerea societatii, care s-a izolat in birouri de lux.Recomandam salariatilor Romprest ca, in cazul in care considera ca este necesara o greva, sa o faca in fata birourilor luxoase ale conducerii, nu in Piata Victoriei. Cererile salariatilor trebuie adresate conducerii actuale a Romprest. Conducerea companiei este cea care trebuie sa le rezolve problemele, nu Primarul Sectorului 1 sau cetatenii acestui sector.Rugam salariatii Romprest sa inteleaga ca prin iesirea in strada, la indemnul actualei conduceri, in loc sa contribuie la rezolvarea problemei, determina probleme noi si agraveaza pe cele vechi. Scandalul si huiduielile publice nu reprezinta o solutie.Solutia este negocierea cu profesionalism intre parteneri de afaceri si de catre persoane competente profesional din partea Romprest, pe criterii obiective si cu respectarea legii, nu cu amenintari cu plangeri penale, procese civile sau santajarea cu publicarea unor inregistrari contrafacute," se spune in comunicatul Detaco.DETACO LTD, in calitate de actionar in Compania Romprest Service S.A. cu un procent al detinerilor de 42,6916% din capitalul social si din cota de participare la beneficii si pierderi, este profund ingrijorata si se dezice de actiunile recente ale conducerii Romprest.Asadar, il invit la discutii la Primarie pe acest actionar pentru a vedea cum putem rezolva situatia provocata de actuala conducere iresponsabila a companiei.