Cine sunt cei trei directori demisi de Clotilde Armand: Controversele, relatiile cu fostul edil PSD, filajele si interceptarile

Omul de incredere al lui Tudorache

Politia Locala, filaj la Armand

"Aceste 3 directii mostenite in forma actuala de la vechea administratie au creat un deficit de peste 700 milioane de lei in acest an si pun in dificultate bugetul local. Incompetenta, neglijenta si achizitii publice suspecte nu mai au ce cauta in aceasta institutie. Repet: am zero toleranta fata de cei care au ales sa fenteze legea si nu-si indeplinesc atributiile," scrie Clotilde Armand.este considerat omul de incredere al lui Daniel Tudorache, fostul primar PSD al Sectorului 1, dar si un personaj controversat. El a fost trimis in judecata, in martie 2018, de procurorii anticoruptie , pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Dosarul este pe rolul instantei."In perioada iunie - iulie 2017, inculpatul Vieru Alin, in calitatea mentionata mai sus, prin intermediul subordonatului sau Stoian Alin-Nicolae, inspector de specialitate in cadrul Serviciul Tehnic, a pretins de la reprezentantul unei asocieri de firme (martor in cauza) plata unui procentaj de 10% (in total 1.804.800 lei) din valoarea unui contract de prestari servicii in favoarea beneficiarului ADP sector 1. Banii respectivi au fost pretinsi de inculpat in legatura cu indeplinirea indatoririlor sale de serviciu ce vizau derularea in bune conditii a contractului respectiv", se precizeaza in comunicat.Conform datelor din dosar, Vieru i-ar fi spus unui complice, in august 2017, ca primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, i-ar fi cerut ca nici el si nici subordonatii sa nu mai ia mita "o perioada", potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DNA Directorul Politiei Locale Sector 1, Ionut Deaconu, ocupa aceasta functie din 2019, conform CV-ului postat pe site-ul primariei. Anterior el a ocupat mai multe functii de conducere in cadrul Politiei Locale Sector 1, director general adjunct, director executiv, sef serviciu si sef birou proceduri. Ionut Deaconu lucreaza aici din 2010.Anterior, el a lucrat in functia de inspector la Directia Generala de Servicii Comunitare Sector 1 (2008-2010) si agent de politie la Politia Capitalei (1996-2006). Conform CV-ului, el a absolvit in 2007 Facultatea de Drept de la Spiru Haret si a urmat un master (2012-2013) de Stiinte Administrative, Drept, Economie la Universitatea Ecologica.Politia Locala Sector 1 s-a remarcat in timpul protestele anti- justitie , din 2017, prin faptul ca a facut mai multe actiuni de filaj la adresa actualului primar, Clotilde Armand.Cosmin Fodoroiu a fost consilier local la Sectorul 1 Bucuresti . Cariera sa politica ar fi fost insa strans legata de cea a fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie . El este in aceasta functie din decembrie 2016. In februarie 2016, el fost audiat ca martor la sediul DNA Ploiesti, intr-un dosar de luare de mita care are legatura cu cel in care este urmarit penal primarul Andrei Chiliman