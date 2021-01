Clotilde Armand a depus sesizare la CNA impotriva unei televiziuni pentru propagarea informatiilor false. "Bursele pentru elevii vor fi platite. Nu dati crezare dezinformarilor"

"Dragi parinti si copii, vreau sa va transmit ca bursele pentru elevii care invata in scolile din Sectorul 1 vor fi platite. Va rog foarte mult sa nu dati crezare dezinformarii de la anumite televiziuni si publicatii online.Toate stirile referitoare la taierea burselor elevilor din Sectorul 1 sunt fakenews si nu fac decat sa creeze panica si neliniste in randul parintilor si copiilor. Pentru ca dezinformarea de astazi pe acest subiect a depasit anumite limite, am depus sesizare la CNA impotriva unei televiziuni pentru propagarea informatiilor false.Minciuna nu trebuie incurajata cu bani publici, trebuie pedepsita", a scris Clotilde Armand.CITESTE SI: Se extind restrictiile in Europa in fata cresterii numarului infectarilor si al deceselor