Clotilde Armand acuza fostii sefi din Politia Locala Sector 1 ca si-au pontat ore suplimentare degeaba, in valoare de doua milioane de lei: "Sa inapoieze toti banii"

"Sefii Politiei Locale Sector 1 si-au dublat veniturile cu ore suplimentare greu de demonstrat. Toti acesti politisti erau apropiati de vechea administratie. Nimeni nu stie nimic despre cum s-au acordat aceste sporuri. Acesti politisti aveau acordul fostei administratii si pentru ei era de ajuns. Sunt 300 de beneficiari in politia locala si vreo 2 milioane de lei risipite pentru aceste sporuri flagrant de discutabile.Va anunt ca am decis impreuna cu noul director al Politiei Locale Sector 1 sa imputam aceste sume acordate si toti beneficiarii sa inapoieze toti banii din perioada martie - septembrie 2020. Un singur sef de serviciu a luat peste 40.000 lei in plus nefacand nimic (bine, nu chiar nimic. Imi taiau corturile in campania electorala, ma urmareau la evenimente si incercau sa le saboteze, luau filmari de la camerele de supraveghere din sediul Biroului Electoral de Sector si le distribuiau unor pesedisti sau televiziunilor apropiate de ei pentru a ne acuza de frauda electorala).De asta a fost atat de importanta reorganizarea politiei locale. Vor zbura din functie toti cei care n-au inteles ca nu merge cu politia politica , cu toleranta fata de mafia imobiliara sau orice ilegalitate. Continuam", a scris Armand pe Facebook Consiliul Local Sector 1 a votat in sedinta de joi proiectul de reorganizare a Politiei Locale. Hotararea propune reducerea functiilor de conducere, eliminarea suprapunerilor de atributii, comasarea activitatilor similare, precum si optimizarea activitatii structurilor de ordine publica si de inspectie.