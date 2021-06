Pesedistul care i-a sugerat lui Clotilde Armand perspectiva rapirii si a violului. Urmarile comentariului halucinant facut pe Facebook

Sefii organizatiei judetene PSD Vrancea vor propune excluderea lui din partid, dupa un comentariu halucinant facut miercuri pe pagina de Facebook a unui membru USR-PLUS Postarea era despre criza gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei iar consilierul judetean Ioan Micu a scris despre Clotilde Armand ca "in Franta era rapita si violata zile in sir". Comentariul a starnit revolta oamenilor, iar presedintele Consiliului Judetean Vrancea, liberalul Catalin Toma, care a transmis ca gestul alesului afecteaza imaginea institutiei pe care o conduce, a solicitat conducerii PSD Vrancea sanctionarea acestuia.Ceea ce se va si intampla, organizatia PSD anuntand ca se dezice de comentariile alesului judetean. Mai mult decat atat, seful partidului cere excluderea sa din partid."PSD Vrancea nu accepta sub nici o forma si in niciun mediu o astfel de atitudine, fie ea publica sau privata. Drept urmare, voi solicita excluderea dl. Ioan Micu din organizatia judeteana a PSD Vrancea", a transmis deputatul NIcusor Haici, presedintele interimar al PSD Vrancea.Ioan Micu, care nu a mai avut functii politice pana acum, este fiul fostului primar PSD al comunei Vidra, Nica Micu. El a spus initial despre gestul sau ca s-a datorat faptului ca a baut trei beri.Ulterior, si-a nuantat pozitia si a venit cu scuze publice pentru primarul Sectorului 1."Iesirea mea la adresa Primarului Sectorului 1, doamna Clotilde Armand , este regretabila si nedemna pentru un politician, dar mai ales pentru un barbat. Regret sincer ca patima politica m-a acaparat pentru cateva secunde, nelasandu-mi posibilitatea de a rationa corect. Imi prezint scuze fata de doamna primar si fata de opinia publica, lezate vizibil prin limbajul incalificabil pe care l-am folosit. Asigur opinia publica de faptul ca nu voi mai folosi asemenea limbaj in spatiul public, indiferent de patimile politice si de apartenenta adversarului politic criticat", sunt scuzele consilierului Ioan Micu.Scuzele nu-l vor mai ajuta decat in masura in care colegii sai de partid vor renunta la decizia de a-l suspenda din partid.