Clotilde Armand reziliaza contractul semnat de o institutie din subordine cu avocatul lui Sebastian Ghita: Tocmai a pierdut doua procese, trebuia sa recupereze 13 milioane de lei

Postarea primarului Sectorului 1

Reorganizarea

Armand: Gata cu licitatii cu dedicatie

"Tocmai a reusit sa piarda doua procese prin care institutia noastra trebuia sa recupereze 13 milioane de lei. Am reziliat aceste contracte cu dedicatie," declara edilul.Sa revenim la reorganizare si importanta acesteia. La Administratia Unitatilor de Invatamant si a Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 au existat mai multe contracte pentru servicii juridice semnate in anul 2019. Si ce sa vezi?Toate acestea au fost prestate de avocatul fostului deputat Sebastian Ghita si partener de afaceri cu fratele acestuia intr-un off-shore din Panama. Rezultate? Tocmai a reusit sa piarda doua procese prin care institutia noastra trebuia sa recupereze 13 milioane de lei. Am reziliat aceste contracte cu dedicatie. Primarul Sectorului 1 anunta duminica ca a desfiintat Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice (AUIPUSP) si a adus-o in aparatul de specialitate al primariei. "La AUIPUSP erau doamnele si domnii despre care v-am spus ca aveau abonamente telefonice de 75 Euro / luna, la AUIPUSP s-a facut celebra achizitie descoperita de mine anul trecut in ziarul Bursa la rubrica "Diverse", in valoare de 93 de milioane de lei, pentru tabletele supraevaluate achizitionate de vechiul primar prin procedura proprie, fara SICAP. Dar asta nu e tot", scrie Armand pe Facebook Primarul Sectorului 1 anunta ca procurorii DNA au solicitat documente privind studiile de fezabilitate achizitionate de AUIPUSP, inca de anul trecut, dar unii functionari ai primariei au refuzat sa le trimita. Inainte sa devin primar am depus impreuna cu colegii mei din USR o plangere la DNA pentru ca AUIPUSP a atribuit direct, fara licitatie, 71 de contracte unei firme pentru studii de fezabilitate si expertize tehnice. 9 milioane de lei a primit firma Be Home Concept de la AUIPUSP pentru aceste studii. De ce am facut aceasta plangere la DNA atunci? Pentru ca studiile acestea erau copy-paste, pentru ca aceasta directie a atribuit fara licitatie aceste sume enorme unor firme de apartament in regim de urgenta. Ce stim despre firma Be Home Concept? Mai nimic. Stiu doar ca a remodelat vila lui Vladimir Plahotniuc. Interesant, nu?Aceasta directie a Primariei Sectorului 1 a functionat pana sa ajung eu primar ca o fortareata. Nimeni din primarie nu stia ce se intampla acolo, nimeni nu stia cine o conduce de fapt.Zilele trecute am aflat de la Directia Juridica ca procurorii DNA au solicitat de la mai multe departamente documente privind studiile de fezabilitate achizitionate de AUIPUSP, inca de anul trecut. Iar unii functionari ai primariei au refuzat sa le trimita. Acum, inteleg ca la serviciul Achizitii Publice ca inca mai lucreaza niste oameni apropiati de fostul primar Vanghelie si care se fac ca nu gasesc documentele solicitate de procurori. Am un singura propunere pentru ei: faceti bine si gasiti documentele sau zburati instant din primarie", scrie Armand.