Clotilde Armand anunta ca au fost demolate si chioscurile de la statia de metrou Gara de Nord. "Sper sa fie un semn"

"Am demolat constructiile ilegale de la statia de metrou Gara de Nord. Sper sa fie un semn pentru toti cei care cred ca noi ezitam sa punem legea in aplicare", a scris Clotilde Armand intr-o postare pe Facebook Potrivit edilului, comerciantii vor fi sprijiniti sa isi desfasoare activitatea in alte spatii. "Reamintesc ca Primaria Sectorului 1 sprijina comerciantii de buna credinta urmand ca acestia sa fie ajutati sa-si desfasoare activitatea intr-un alt spatiu", a mai scris Armand.Pe 7 aprilie, a inceput demolarea spatiilor comerciale amplasate ilegal in statiile de metrou, ca urmare a faptului ca inca din 2018 expirase contractul de asociere in participatiune dintre Metrorex si firma Unitatii - Sindicatul Liber Metrou (USLM). Metrorex a precizat atunci ca spatiile comerciale nu aveau autorizatii de construire.