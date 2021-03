Clotilde Armand anunta ca Primaria Sectorului 1 va publica toate contractele incheiate: "Functionarii care vor incerca sa opreasca procesul transparentei vor plati cu functia"

"Toate contractele incheiate de Primaria Sectorului 1 vor fi publice pe site-ul institutieiVom publica pe site-ul primariei toate contractele de achizitii publice pentru ca transparenta trebuie sa devina regula, in semn de respect fata de comunitatea locala. Desi exista o hotarare de Consiliu aprobata inca din anul 2015 care obliga Primaria sa faca publice contractele de achizitii, vechea administratie nu a respectat aceasta prevedere, iar cele mai multe contracte au fost tinute la secret.Cetatenii Sectorului 1 vor putea urmari in timp real modul in care se cheltuie banul public. Toti functionarii publici ai Primariei care vor ascunde anumite contracte sau vor incerca sa opreasca procesul transparentei vor plati cu functia. Si spun asta pentru ca deja s-au gasit vreo cativa pretendenti.Documentele sunt publicate pe site-ul institutiei la rubrica Transparenta: https://www.primariasector1.ro/td-aparatul-de... cu urmatoarele informatii:- Data incheierii contractului administrativ si a actelor aditionale aferente acestuia;- Durata contractului administrativ si a actelor aditionale aferente acestuia;- Valoarea contractului si a actelor aditionale aferente acestuia;- Obiectul contractului administrativ", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook Cu o zi inainte, Clotilde Armand a anuntat ca a suspendat din functie doi directori din cadrul Administratiei Domeniului Public (ADP), trimisi in judecata de DNA intr-un dosar de coruptie