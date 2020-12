Clotilde Armand anunta consolidarea unei celebre cladiri din Capitala: "Este incadrata in clasa I de risc seismic"

Proiectul este rezultatul colaborarii dintre Primaria Sectorului 1 si Primaria Capitalei."Am o veste mare pentru Bucuresti . Astazi am inceput procedurile pentru consolidarea imobilului ARO/ Cinema Patria din bulevardul Magheru, incadrat in clasa I de risc seismic.Este vorba despre o colaborare intre Primaria Sectorului 1 care administreaza Cinema Patria si Primaria Capitalei prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic - condusa de Edmond Niculusca (caruia ii multumesc inca o data pentru activitatea lui in folosul comunitatii). Continuam sa ne respectam angajamentele asumate", a scris Clotilde Armand pe Facebook Cladirea, care este formata din trei corpuri lipite, a fost construita intre 1931 si 1933 de catre celebrul arhitect Horia Creanga si ramane in istorie drept prima realizare a modernismului in arhitectura romaneasca.