Clotilde Armand anunta rezilierea contractului cu Romprest "in cateva zile", daca societatea nu isi va respecta obligatiile

"Se da urmatorul titlu la televiziunea unui fugar notoriu: 'Inregistrare BOMBA? cu Clotilde Armand in problema gunoiului AUDIO!'. Apoi, acest titlu se rostogoleste pe la toate redactiile sponsorizate ani la rand de catre primariile pesediste si Mafia gunoaielor cu bani publici. Si ce sa vezi? Din aceasta inregistrare se aude cum eu declar ceva socant: compania de salubrizare din Sectorul 1 nu-si onoreaza serviciile. Si asta spune si Curtea de Conturi. Acum, daca tot am ajuns la acest capitol prin care unii au impresia ca intimidarile si hartuirea sunt o solutie, as vrea sa anunt aici compania de salubrizare ca mai are termen cateva zile sa-si onoreze obligatiile contractuale fata de locuitorii acestui sector si sa se alature celorlalte echipe care strang gunoiul din Sectorul 1. In caz contrar, vom rezilia contractul. Fara alte comentarii", a scris Clotilde Armand, miercuri, pe Facebook Compania Romprest Service SA considera ca materialul difuzat de televiziune excede natura institutionala a relatiilor pe care compania ar trebui sa le aiba cu autoritatea contractanta, precum si sfera strict profesionala a discutiilor referitoare la obiectul de activitate al contractului pe care compania il deruleaza in Sectorul 1."Conducerea Companiei Romprest Service SA alege sa nu comenteze continutul celor prezentate si considera ca, in acest caz, se impune implicarea organelor de stat abilitate. Compania Romprest Service SA va continua demersurile initiate in justitie pentru apararea drepturilor si imaginii publice ale companiei, grav afectate prin afirmatiile si actiunile Primarului Sectorului 1. De asemenea, consideram ca Autoritatea Contractanta ar trebui sa exprime o pozitie vizavi de afirmatiile reprezentantului sau, Primarul Sectorului 1, astfel incat sa putem actiona in consecinta", potrivit unui comunicat de miercuri al Romprest.Intr-un comunicat postat pe 2 decembrie pe site-ul sau, Romprest Service SA mentiona ca, in urma limitarii temporare a activitatilor serviciului, incepand cu data de 27 noiembrie, nu a fost limitata colectarea deseurilor de la asociatiile de proprietari/locatari si agentii economici aflati sub contract cu Romprest."Romprest colecteaza integral toate deseurile de la acesti utilizatori, in conformitate cu programele zilnice. In acest moment, deseurile care sunt depuse pe spatiul public si nu sunt colectate de Romprest reprezinta deseuri necontrolate, adica deseuri pe care anumiti utilizatori, cetateni si agenti economici le depun abuziv, fara a respecta programele de colectare comunicate de operator sau cantitati suplimentare de deseuri generate de agenti economici pe care acestia nu le declara in contractele cu Romprest si le depun abuziv pe spatiile publice", preciza Romprest.