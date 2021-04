Clotilde Armand ii cere premierului sa demita conducerea RA APPS din cauza situatiei Hotelului Triumf

"Au trecut 6 luni de la incendiul care a distrus acoperisul Hotelului Triumf. In luna ianuarie, RA APPS ne-a informat ca s-a montat o membrana impermeabila: 'RAAPPS a luat masuri de conservare, montand in interiorul podului o membrana impermeabila care sa preia functia acoperisului distrus in incendiu'. Am vrut sa vedem aceasta membrana minune. Surpriza! Nu exista", a scris Armand, duminica, pe Facebook Ea a adaugat ca a semnalat, in ultimele patru luni, situatia "revoltatoare" a Hotelului Triumf si faptul ca aceasta cladire monument istoric se degradeaza zilnic "din cauza nepasarii conducerii RA APPS"."Nu s-a intamplat nimic. Astfel, solicitam prim-ministrului Romaniei sa ia masuri si sa demita conducerea RA APPS pentru ca distruge cu buna stiinta un monument istoric. De asemenea, colegii mei vor depune o plangere pentru distrugere a unui monument istoric. Asa nu se mai poate", a transmis Clotilde Armand.