Clotilde Armand a semnat contractul de salubrizare pentru perioada stării de alertă: „Diferența este de 5 milioane de lei pe lună”

"În acest moment avem un contract semnat cu compania RER, care operează şi în Oradea. Diferenţa de preţ dintre tarifele Romprest, în baza unui contract pe 25 de ani, şi cele RER, pe perioada stării de alertă, este de 5 milioane de lei pe lună sau 60 de milioane de lei pe an. Bani pe care putem să-i investim în şcoli, spitale , în parcuri, în spaţii verzi, străzi, monumente istorice, în viitorul nostru şi al copiilor noştri", a scris Armand, luni seara, pe Facebook Ea a subliniat că autoritatea locală trebuie să renunţe la contractele "păguboase"."Dacă vrem cu adevărat să facem reformă în România, trebuie să renunţăm la contractele păguboase şi să găsim parteneri oneşti. (...) Contractul cu Romprest a fost un contract unde mult mai importante au fost interese private decât cele ale cetăţenilor din Sectorul 1.Altă explicaţie nu există pentru şedinţa de îndată din 8.06.2012 în care s-a aprobat o creştere ilegală a tarifelor cu 50%, la doar patru ani de la semnarea contractului şi care a generat un prejudiciu pentru cetăţeni de peste 117 milioane de lei. Altfel nu se explică votul pe repede înainte din aprilie 2019, care aproba o altă creştere de tarife, vot reluat câteva luni mai târziu pentru că a apărut o eroare materială (!!!) şi Romprest avea nevoie de tarife mai mari", a spus Clotilde Armand.Edilul susţine că, la nici trei săptămâni din momentul la care a depus jurământului ca primar, Romprest a decis "să lase gunoaiele în stradă" ca să o forţeze să aprobe plata unor facturi nejustificate."Timp de zece luni de zile, presa apropiată grupurilor de interese din jurul Romprest a încercat să explice că e normal ca un operator de salubritate să lase gunoaiele în stradă şi că e anormal când un primar are grijă de banul public. Au încercat să explice că e normal ca în Sectorul 1 cetăţenii să plătească 18 milioane de lei pe lună pentru salubrizarea stradală, când Clujul plăteşte 25 de milioane de lei pe an pentru servicii de salubrizare stradală şi deszăpezire sau fără să se întrebe cum de Romprest facturează apa folosită pentru stropitul stradal cu 5.9 lei/mc, deşi preţul la apa potabilă e de 3.9 lei/mc", a adăugat Clotilde Armand.Potrivit contractului cu RER Ecologic Service Bucureşti Rebu SA, publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 1, preţul serviciilor care vor fi prestate de companie este de 12.911.271,52 lei cu TVA.