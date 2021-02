Clotilde Armand convoaca, la ora 16.00, o noua sedinta extraordinara a Consiliului Local Sector 1: "Toti consilierii trebuie sa realizeze cat de importante sunt aceste reforme"

Scandal cu PNL

Postarea primarului Sectorului 1:

Pe ordinea de zi sunt trei proiecte importante: reorganizarea Politiei Locale, transmiterea in administrarea CL al Sectorului 1 a patru spitale administrate de Primaria Capitalei si Proiectul privind digitalizarea, organizarea si functionarea parcarilor publice.Anuntul vine dupa ce consilierii locali PNL si cei din partea USR au avut contre aprinse in sedinta de consiliu local programata joi, 28 ianuarie, pe marginea unui proiect care viza locurile de parcare de resedinta.Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de joi, proiectul referitor la regulamentul privind digitalizarea atribuirii parcarilor publice de resedinta. S-au inregistrat zece voturi "pentru", 15 abtineri si un vot "impotriva"."Consilierii PNL Sector 1 actioneaza si iau decizii doar pentru binele cetatenilor si al comunitatii, propun si sustin proiecte bune pentru sector, transparente, oneste si care respecta legea", au precizat consilierii liberali. "Voi reveni saptamana acesta intr-o sedinta de Consiliu Local cu proiectul digitalizarii atribuirii locurilor de parcare si imi doresc ca reprezentatii fortelor politice sa puna interesul comunitatii in prim plan si sa-si lase orgoliile la o parte", scrie Clotilde Armand.Am convocat astazi o sedinta extraordinara a Consiliului Local Sector 1. Ordinea de Zi contine 3 proiecte extrem de importante pentru comunitatea locala:1. Reorganizarea Politiei Locale - ce se intampla in aceasta institutie este o problema de siguranta nationala si trebui sa starpim urgent coruptia endemica de acolo. Propunem reducerea numarului de sefi care incasau venituri frumoase inutil si a celor care au facut pact cu Mafia purtand uniforma de politist local (v-am prezentat zilele trecute un videoclip cu ce se intampla la Politia Locala Sector 1);2. Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenurilor si cladirilor aferente a 4 spitale in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti 3. Proiectul privind digitalizarea, organizarea si functionarea parcarilor publice de resedinta administrate de Consiliul Local al Sectorului 1.Sper ca toti consilierii locali (indiferent de culoare lor politica) sa realizeze cat de importante sunt aceste reforme pentru comunitatea noastra, pentru siguranta noastra si a celor dragi noua.Sedinta incepe astazi la ora 16.00 si va invit sa o urmariti pe site-ul www.primarias1.ro si pe pagina de Facebook a primariei.