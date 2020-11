Clotilde Armand demite trei directori din Primaria Sectorului 1: "Incompetenta, neglijenta si achizitii publice suspecte nu mai au ce cauta in aceasta institutie"

Vieru, judecat pentru coruptie

"Aceste 3 directii mostenite in forma actuala de la vechea administratie au creat un deficit de peste 700 milioane de lei in acest an si pun in dificultate bugetul local. Incompetenta, neglijenta si achizitii publice suspecte nu mai au ce cauta in aceasta institutie.Repet: am zero toleranta fata de cei care au ales sa fenteze legea si nu-si indeplinesc atributiile," scrie Clotilde Armand.Directorul general al ADP sector 1, Alin Vieru, a fost trimis in judecata, in martie 2018, de procurorii anticoruptie , la inceputul lunii martie, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Dosarul este pe rolul instantei."In perioada iunie - iulie 2017, inculpatul Vieru Alin, in calitatea mentionata mai sus, prin intermediul subordonatului sau Stoian Alin-Nicolae, inspector de specialitate in cadrul Serviciul Tehnic, a pretins de la reprezentantul unei asocieri de firme (martor in cauza) plata unui procentaj de 10% (in total 1.804.800 lei) din valoarea unui contract de prestari servicii in favoarea beneficiarului ADP sector 1. Banii respectivi au fost pretinsi de inculpat in legatura cu indeplinirea indatoririlor sale de serviciu ce vizau derularea in bune conditii a contractului respectiv", se precizeaza in comunicat.Conform datelor din dosar, Vieru i-ar fi spus unui complice, in august 2017, ca primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, i-ar fi cerut ca nici el si nici subordonatii sa nu mai ia mita "o perioada", potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DNA