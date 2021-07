Clotilde Armand l-a eliberat din funcție pe șeful Direcției de Salubrizare și Protecția Mediului. „Aici s-a refugiat acel consilier PSD cu peste 400 de procese verbale”

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 funcționa deasupra Biroului Electoral Sector 1. În această direcție au fost găsite imediat după terminarea scrutinului din 2020 procesele verbale în alb și tot aici s-a refugiat acel consilier PSD cu peste 400 de procese verbale, a precizat primarul sectorului 1.”Astăzi am decis eliberarea din funcție a directorului general de la Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1. Domnul Bogdan Pavel a fost: consilier PSD Sector 5; consilier local al Sectorul 1 (2012-2016), viceprimar al lui Marian Vanghelie (2008-2012) și fost consilier personal al lui Daniel Tudorache.Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 a devenit celebră anul trecut pentru că funcționa deasupra Biroului Electoral Sector 1. În această direcție am găsit imediat după terminarea scrutinului din 2020 acele procese verbale în alb și tot aici s-a refugiat acel consilier PSD cu peste 400 de procese verbale. Tot în această direcție a fost amenajată o sală, cu un panou alb pe care era scris numele secțiilor de vot din sector și calcule. Pe o foaie erau trecute numele candidaților, iar alături se găsea un teanc de procese verbale de la secțiile de votare albe, necompletate. Spațiul direcției era folosit de fostul primar al Sectorului 1 pentru sediu de campanie și aici modifica procesele verbale cu ajutorul angajaților de la Direcția de Salubrizare. Da, într-o instituție publică.PS: Directorul adjunct al acestei direcții a ajuns la Primăria Capitalei imediat după ce am devenit eu primar. Și el a fost consilier al primarului PSD Daniel Tudorache. Răzvan Aurelian Munteanu a fost detașat de primarul general Nicușor Dan ca director al Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic”, este mesajul primarului Sectorului 1.