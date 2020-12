VIDEO Clotilde Armand, razboi total cu firma de salubrizare din Sectorul 1: "Este plin de gunoi lasat ostentativ pe strazi si trotuare"

Strazile din Sectorul 1, pline de gunoi

"Am strans impreuna cu actorii, voluntarii si cetatenii revoltati de situatia pe pe care o vedem si o traim. In Sectorul 1 este plin de gunoi lasat ostentativ pe strazi si trotuare de prestatorul de servicii de salubrizare pentru ca acesta are impresia ca noi vom ceda si vom plati niste facturi emise nelegal. O spun foarte ferm: nu vom ceda in fata nimanui. Pe mine nu ma intereseaza cum au procedat inainte aceasta companie cu fostii edili, pe mine ma intereseaza sa isi respecte contractul si legea", a explicat Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe Facebook Primarul Sectorului 1 spune ca serviciile de salubritate se ridica la un sfert din bugetul primariei, iar prestatorul de servicii, Romprest, a emis facturi la suprapret."Din informatiile mele s-au trimis facturi catre primarie la suprapret. Acest serviciu de salubrizare ne costa un sfert din bugetul local anual. Este o suma fantastica pe care comunitatea o plateste sa fie curat in sector. Si vedeti cat de curat este... Am ajuns sa le facem noi treaba astazi in piata Amzei. Pe banii nostri", a mai scris Armand.Armand a declarat ca va depune, din nou, o plangere la Parchet in cazul acestui scandal."Eu nu voi plati din bugetul local ceva care deja a fost platit, eu nu voi accepta sa fim luati de prosti de aceasta companie care emite facturi nelegale Primariei. Este inadmisibil sa trateze cu atata tupeu comunitatea locala. Repet: nu vom face nici un pas in spate in lupta noastra cu cei care incearca sa fenteze legea. Iar pentru asta voi depune la Parchet o noua plangere. Multumesc Marius Manole pentru civismul tau, multumesc locuitorilor care au fost astazi prezenti langa noi. PS: In imagini este doar o mica moarte din ce am strans", a adaugat Clotilde Armand.De cateva zile, strazile din Sectorul 1 sunt pline de gunoi. Compania Romprest, prestatorul serviciului de salubrizare, a anuntat ca nu mai ridica depozitele necontrolate de deseuri, adica tot ce arunca oamenii pe strada, la intamplare, de la mobila, cutii, electrocasnice sau gunoi menajer (desi o zi pe saptamana se ridica gratuit) deoarece Primaria Sectorului 1 nu a mai platit de 4 luni facturile, potrivit Hotnews.ro Oliver Paiusi, consilier USR Sector 1, a declarat ca Primaria Sectorului 1 are datorii de circa 80 milioane lei catre Romprest, lasate de vechea administratie, iar acestea nu pot fi platite fiindca nu sunt bani, dar si din cauza unor nereguli. Mai exact, tariful a fost majorat anul trecut, dar banii nu au fost prevazuti in buget, astfel ca nu s-au putut face plati din aprilie.