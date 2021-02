Planul lui Clotilde Armand pentru Politia Locala: "Coruptia endemica de acolo si cei care au facut pact cu Mafia trebuie sa dispara"

"Consiliul Local al Sectorului 1 se va intruni astazi, 25 februarie 2021, la ora 14.00, in sedinta ordinara, la sediul Primariei Sectorului 1 din Bd. Manta nr. 9.Cel mai important proiect aflat pe ordinea de zi a sedintei de astazi il constituie reorganizarea Politiei Locale Sector 1. Prin acest proiect, sunt reduse substantial functiile de conducere din cadrul Politiei Locale, pentru eliminarea coruptiei si pentru eficientizarea activitatii acestei institutii. Este vorba despre reducerea functiilor de conducere de la 31 la 16, eliminarea suprapunerilor de atributii, comasarea activitatilor similare, precum si optimizarea activitatii structurilor de ordine publica si de inspectie.Noua varianta a proiectului include o transformare a Serviciului Disciplina in Constructii, ale carui atributii se transfera in mare parte in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului (punctele 18 si 19 de pe ordinea de zi).Aceasta reorganizare este o etapa necesara pentru a construi o structura pe care sa ne bazam pentru a reforma Politia Locala. Ce se intampla in prezent in aceasta institutie este o problema de siguranta nationala. Coruptia endemica de acolo si cei care poarta uniforma de politist local si au facut pact cu Mafia trebuie sa dispara. Locul politistului local este pe strada pentru a veghea la siguranta publica si nu in spatele unor birouri in care de multe ori isi fac propria agenda, diferita de cea a cetateanului, si din care incaseaza inutil venituri. Fac din nou un apel la toti consilierii sa fie constienti de importanta acestei reorganizari, sa lase la o parte interesele politice si sa se intoarca cu fata la problemele comunitatii si nevoile acesteia", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook Reamintim ca in luna septembrie a anului trecut, Clotilde Armand a depus o plangere penala la DNA pe numele Primarului Sectorului 1 de la acea data dar si a sefilor Politiei Locale dupa ce in presa au aparut informatii si note de informare redactate de politisti locali care ar fi urmarit-o pe Clotilde la unul din protestele din 2017, anuntand ca urmeaza sa faca o plangere penala la DIICOT.