Clotilde Armand dezvaluie ca avocata lui Liviu Dragnea a avut contracte cu Primaria Sectorului 1 si a incasat 570.000 de lei

Postarea lui Armand

Reactia Flaviei Teodosiu:

Foto: Facebook/ Clotilde Armand

Clotilde Armand publica acest document in contextul in care Flavia Teodosiu a initiat o petitie online de demitere a primarului. "Avocata lui Liviu Dragnea mi-a cerut demisia din functia de primar. Si unde a comunicat domnia sa acest lucru daca nu in publicatia unui fost actionar al firmei de salubrizare care continua sa-si bata joc de cetateni si de autoritatea locala", scrie Armand.Dupa publicarea postarii, avocata Flavia Teodosiu a postat un mesaj, in care arata ca petitia a fost facuta in calitate de cetatean, nu de a avocat al unei perosoane. Reactia acesteia, la finalul articolului."Lucrurile incep sa devina tot mai clare. Avocata lui Liviu Dragnea mi-a cerut demisia din functia de primar. Si unde a comunicat domnia sa acest lucru daca nu in publicatia unui fost actionar al firmei de salubrizare care continua sa-si bata joc de cetateni si de autoritatea locala.Stimata doamna avocat, va promit ca situatia acestor gunoaie lasate intentionat pe strazile Sectorului nostru va lua curand sfarsit. Cetatenii nu merita sa fie victimele unui fals razboi intre prestatorul de servicii de salubrizare care forteaza nota si modifica tarifele dupa cum doreste si autoritatea locala. Cetatenii vor sa fie curat pentru ca platesc enorm de multi bani pentru acest serviciu. Si vom rezolva situatia. Deja a inceput sa se ridice gunoiul.Imi dau seama ca am deranjat niste grupuri de interese care erau abonate la banii publici ai primariei. Si daca tot discutam de legi si respectarea acestora eu voi prezenta acum cetatenilor din Sectorul 1 cati bani a incasat avocata lui Dragnea de la Primaria Sectorului 1 pentru. In conditiile in care primaria are departament juridic si juristi. Asa, in numele transparentei.* In acest tabel regasiti sumele acordate de Primaria Sectorului 1 pentru toate casele de avocatura.LE.:Nu-mi dau nici o demisie. Ii voi face pe cei responsabili de aceasta situatie sa raspunda in fata Justitiei.""Doamna Primar,Ati postat un tabel din care rezulta ca am incasat in 10 ani sume de bani dintr-un contract legal incheiat cu Primaria Sectorului 1. Bravo. Mie mi-a incetat contractul cu primaria sectorului 1 in mandatul dlui. Tudorache. Dar, pentru acesti bani, am prestat activitatea profesionala aferenta. In ceea ce priveste petitia on line, aceasta fost initiata in calitate de CETATEAN AL SECTORULUI 1. Nu de avocat al vreunei persoane sau in calitatea mea de avocat. Al oricui, indiferent de culoarea politica a respectivului client.Astept sa solutionati problema gunoaielor. Din sectorul 1. Nu de alta, dar chiar nu am de gand sa adopt un sobolan din sectorul 1, chiar daca sunt fun al filmului animat Ratatouille. Problema pe care o aveti cu Romprestul este una pe care o solutionati adresandu-va instantelor de judecata. Nicidecum pe facebook si nici punand cetatenii sectorului 1 dar si mediul inconjurator intr-un pericol sanitar major."