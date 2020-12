Clotilde Armand dezvaluie ca Primaria Sectorului 1 plateste 200 de milioane de lei anual catre Romprest si ca s-a incercat santajarea sa: "Am fost urmarita si fotografiata"

"Ne-am reorganizat"

"Am dus lupte grele cu: operatorul de salubritate, functionarii publici loiali fostei administratii si cu mercenarii decare s-au dezlantuit cu campaniile de dezinformare. Eu zic ca e semn bun.Toate aceste reactii furibunde sunt pentru ca in Primaria Sectorului 1 s-a inchis robinetul care alimenta cu bani publici diverse grupuri de interese. Iar pentru asta am deranjat foarte multa lume. Nu mai merge nici cu santajul sau dezinformarea," scrie Armand.Potrivit acesteia, vor urma si alte lupte, mai crunte."Ar fi prea usor sa luam credite de sute de milioane de lei in numele locuitorilor Sectorului 1 ca sa platim facturile incorecte ale firmei de salubrizare, sa ne predam in fata santajului, sa abdicam de la demnitatea noastra de cetateni liberi. In acest moment gunoiul stradal necontrolat este ridicat de pe strazile sectorului 1. Sper ca conducerea firmei de salubrizare a inteles ca Primaria este un client care plateste 200 de milioane de lei anual catre firma lor. Cu un astfel de client orice firma trebuie sa se comporte foarte corect," mai scrie Armand.In inregistarea video, primarul arata ca a reusit sa identifice firme de salubritate care sunt gata sa intervina si sa ridice gunoiul daca nu va mai fi ridicat."In al doilea rand, ne-am reorganizat pe planul juridic, caci pana acum primaria a pierdut procesele cu operatorul. Am ales sa contractez servicii din afara primariei, si am identificat singura firma de avocatura care a reusit performanta de a castiga prejudicii intr-o batalie cu un contract similar cu al nostru. Un contract din 2008, cu delegare de servicii, pe 25 de ani, exact ca al nostru. Avem atuuri, vom incepe aceasta lupta juridica pentru a scadea tarifele unitare.Unul dintre atuurile noastre este raportul curtii de Conturi care deja acum cateva ani ne cerea sa recuperam 100 de milioane de lei de la operator, si in fiecare an revine cu aceeasi analiza si cerere. In al treilea rand, vrem sa modificam regulamentul de salubrizare, pentru a regandi serviciile oferite.Nu mai vrem sa maturam zilnic strazi secundare fara comercianti si fara trafic , dar vrem sa sortam si sa reciclam. Serviciile scumpe, cum sunt maturatul si spalarea, care reprezinta 80% din factura, vor fi regandite pentru a costa mai putin. In sfarsit, vom actiona pentru a diminua gunoiul lasat ilegal pe strada, in mare parte de operatorii economici," declara Armand.Ea atrage atentia ca in momentul in care firma de salubrizare a inteles ca nu o sa plateasca facturile emise nelegal, a inceput o campanie mediatica de denigrare la posturile care pana ieri erau rasplatite cu bani grei de fosta administratie."Zeci de titluri false si emisiuni despre mine specializate in denigrare. N-am raspuns si nu voi raspunde acestor mercenari ai presei. Sunt de parere ca asemenea lucruri trebuie lamurite in Justitie. Pentru ca nimeni sa nu mai pateasca ceea ce am patit eu in ultimele saptamani. Insa, aceasta campanie de denigrare n-a fost singura metoda de intimidare a Mafiei. Au incercat prin diversi functionari publici si angajati ai Primariei sa saboteze orice initiativa de ridicare a gunoiului de catre alte firme de salubrizare," declara primarul Sectorului 1.Potrivit acesteia sunt angajati care au intrat in biroul sau pentru a o inregistra ilegal si apoi "au transmis mercenarilor de presa conversatia.""Am fost urmarita si fotografiata de cei care au impresia ca voi fi speriata si ca voi plati bani grei pentru niste servicii nelegale si inexistente. Si n-am renuntat. Ar fi prea usor sa luam credite de sute de milioane de lei in numele locuitorilor Sectorului 1 ca sa platim facturile incorecte ale firmei de salubrizare, sa ne predam in fata santajului, sa abdicam de la demnitatea noastra de cetateni liberi," conchide Armand.