Clotilde Armand le-a declarat război funcționarilor din primărie. „52% nu pontează. Trântorii plătiți regește de cetățeni”

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis duminică, 24 octombrie, că 52% dintre funcționarii publici din instituție nu își înregistrează prezența la locul de muncă și nu pontează.

Edilul a mai spus că a făcut deja o reorganizare în primărie și are în plan un alt proiect pentru ca instituția să devină mai eficientă.

„Până să ajung la conducerea primăriei unii funcționari publici trăiau cu impresia că sunt într-o continuă vacanță plătită. Adică nu dădeau pe la muncă. Statul la stat. Am solicitat recent un control amănunțit privind prezența și pontajul funcționarilor din Primăria Sectorului 1. Rezultatul este mai mult decât revoltător: 52% din funcționarii primăriei nu își înregistrează prezența la locul de muncă și nu pontează.

La polul opus există și funcționari cinstiți care muncesc peste program și își dedică energia pentru binele comunității. Puțini. Aceștia țin pe umerii lor toți trântorii și angajații pe linie de partid care nu vin la muncă - plătiți regește de cetățeni. Să fie foarte clar: nu suntem casă de binefacere. Ne vom schimba atitudinea radical față de aceștia. Cine nu muncește nu primește niciun leu + comisie de disciplină.

Am făcut deja o reorganizare prin care am redus numărul funcționarilor și am desființat 3 subordonate inutile. Vom continua cu alt proiect de reorganizare până când instituția aceasta este eficientă”, a declarat Clotilde Armand.

În luna februarie a acestui an, Armand a propus și reogranizarea poliției locale.

Consiliul Local Sector 1 a votat in sedinta proiectul de reorganizare a Politiei Locale.

Hotararea propune reducerea functiilor de conducere, eliminarea suprapunerilor de atributii, comasarea activitatilor similare, precum si optimizarea activitatii structurilor de ordine publica si de inspectie.

Hotararea privind aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Sector 1 a fost adoptata cu 18 voturi pentru, 6 abtineri si doua voturi impotriva.

In cadrul sedintei, grupul consilierilor PNL a formulat mai multe amendamente la acest proiect de hotarare, toate fiind adoptate de Consiliul Local. Unul dintre aceste amendamente stipuleaza reducerea functiilor de conducere de la 31 la 18, nu la 16, cum era in forma initiala a proiectului. Prin amendament este eliminata functia de director executiv adjunct si sunt introduse in plus fata de cele prevazute in forma initiala un post de sef serviciu si doua de sef birou.

"Reorganizarea Politiei Locale era o problema de siguranta nationala in conditiile in care o parte dintre cei care poarta uniforma de politist facusera pact cu Mafia si aveau o agenda personala, diferita de cea a cetateanului. Doresc sa le multumesc consilierilor locali care au decis sa lucreze pentru cetateni si nu impotriva lor. Grupul infractional care a condus pana acum Politia Locala a Sectorului 1 a fost invins. De astazi incepe adevarata reforma a acestei institutii", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, potrivit unui comunicat al autoritatii locale.

Ads