Clotilde Armand ii cere Avocatului Poporului sa se implice in stoparea distrugerilor cladirilor istorice din Capitala: "Sa oprim mutilarea unor veritabile bijuterii arhitectonice"

"In ultimii ani, in Sectorul 1, au aparut o serie de santiere care ridica serioase semne de intrebare in privinta respectarii legislatiei in vigoare si care afecteaza, de multe ori in mod ireversibil, cladiri de patrimoniu valoroase sau importante zone verzi ale Bucurestiului.Este nevoie de un efort comun - autoritati centrale, autoritati locale, activisti civici si simpli cetateni - prin care sa aparam atat istoria acestui oras, cat si dreptul fundamental al cetatenilor de a respira un aer curat. Trebuie sa oprim mutilarea sau distrugerea unor veritabile bijuterii arhitectonice si sa stopam defrisarea parcurilor sau a spatiilor verzi de care avem atata nevoie", a scris Armand pe Facebook Primarul Sectorului 1 ii cere Avocatului Poporului sa se implice in procesul de oprire a distrugerilor cladirilor istorice din Capitala. "In calitatea dumneavoastra de aparator al drepturilor cetatenilor, va rugam sa va exprimati un punct de vedere pe tema santierelor ilegale din Sectorul 1, care se desfasoara, de multe ori, in baza unor avize sau autorizatii cel putin discutabile emise de fostele administratii ale Bucurestiului sau ale Sectorului 1, cum este cel din strada Modrogan nr. 1A.Locuitorii Capitalei au dreptul sa beneficieze si sa se bucure de cladirile valoroase construite de inaintasii lor care dau un farmec aparte acestui oras. De asemenea, au dreptul sa traiasca intr-un oras cu cat mai multe spatii verzi care sa le asigure o cat mai buna calitate a vietii. De aceea, va rugam ca impreuna sa le aparam aceste drepturi si sa stopam distrugerea cladirilor istorice si a patrimoniului verde din Bucuresti ", a conchis Armand pe Facebook.