Clotilde Armand il da in judecata pe directorul general adjunct al Romprest pentru calomnie, santaj si "linsaj mediatic"

Clotilde Armand acuza Romprest ca a reinceput santajul la adresa institutiei pe care o conduce."O parte din actionarii Companiei Romprest SA au decis anul trecut sa ne santajeze lasand gunoiul pe strazile Sectorului 1. Saptamana trecuta au inceput din nou acest santaj amenintand ca de maine nu vor mai ridica gunoiul. Argumentele? Nu mai au bani de salarii si de combustibil din cauza ca Primaria Sectorului 1 nu a platit facturi declarate nelegale de Curtea de Conturi din vremea primarului diamant. Pentru aceste facturi Romprest a cerut executarea silita a Primariei iar instanta le-a respins solicitarea", se arata in mesajul publicat de Armand pe Facebook Clotilde Armand a anuntat ca Primaria Sectorului 1 a platit 14 milioane de lei pentru serviciile de salubritate oferite de Romprest."Am transferat astazi catre Romprest suma de 14 milioane lei pentru plata salariilor si a combustibilului. Solicitarea lor era plata a 100 milioane lei pentru facturi restante, in conditiile in care anul trecut Primaria Sectorului 1 a achitat deja 200 de milioane lei catre Romprest. Totodata, sper ca toti angajatii acestei companii sa constientizeze ca sunt importanti pentru noi si comunitatea locala.PS: Il vom actiona in instanta pe directorul general adjunct al Romprest pentru toate calomniile, santajul si linsajul mediatic orchestrat de acesta", a scris Armand pe Facebook.Marti, 9 februarie, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a postat un comunicat al firmei Detaco LTD, care detine 42,6% din compania Romprest, care isi cere scuze publice Primarului Sectorului 1, Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti si locuitorilor acestui sector pentru situatia creata in cazul scandalului gunoaielor.