Clotilde Armand incepe demersurile pentru preluarea clubului Ciresarii de la Ministerul Educatiei

Clotilde Armand a publicat pe Facebook un mesaj despre aceste demersuri si o fotografie in care apare alaturi de ministrul Educatiei, Monica Anisie , si deputatul USR , Cristina Pruna."Am inceput demersurile sa trecem terenul parcului si clubul sportiv Ciresarii din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in administrarea Primariei Sectorului 1. Vreau sa ii multumesc doamnei ministru Anisie pentru intelegere si colaborare. Ne onoram angajamentele si reconstruim Sectorul 1," scrie Clotilde Armand.In 2018, Primaria Capitalei a transmis o solicitare Guvernului pentru a trece Clubul Copiilor Sector 1 - baza sportiva Ciresarii din administrarea Ministerului Educatiei, in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), pentru a o reabilita, conform News.ro. Pana atunci, Executivul a respins de mai multe ori solicitarile municipalitatii, dar si ale Primariei Sectorului 1, de mutare a bazei sportive la una dintre aceste primarii, imobilul situat in Sectorul 1 fiind in continuare intr-o stare de degradare.Proiectul de hotarare, intrat suplimentar pe ordinea de zi, in 2018, a fost aprobat cu 39 de voturi "pentru", doua abtineri si noua voturi "impotriva". Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului.Consilierul general USR Alexandru Gadiuta a facut atunci o interpelare, citind o solicitare a consilierilor USR Sector 1, care spuneau ca baza sportiva ar trebui sa intre in administrarea Consiliului Local Sector 1."Parcul Ciresarii este administrat din 1972 de MEN, in timp ce Clubul Copiilor, desi era deschis tuturor, din 2008 a fost imprejmuit cu un gard si au acces doar cei inscrisi in club. Ne exprimam dezacordul pentru preluarea de catre CGMB a acestei baze si solicitam darea in administrarea Consiliului Local Sector 1 si deschiderea lui catre toti cetatenii", a spus consilierul general USR Alexandru Gadiuta.Viceprimarul Aurelian Badulescu l-a numit prost pe consilierul USR: "Cat de prost sa fii sa iti dea cineva ceva si sa duci la gura?". Lui Alexandru Gadiuta nu i s-a acordat drept la replica, fiindu-i taiat microfonul.Baza sportiva Ciresarii a fost amenajata in 1947 si se afla in prezent in administrarea Ministerului Educatiei. In ultimii ani, baza sportiva s-a degradat foarte mult, iar din 2007, deserveste doar membrii inscrisi in Clubul Copiilor Sector 1."Preluarea bazei sportive la nivelul Bucurestiului si reabiltiarea si modernizarea acesteia va da noi oportunitati, pentru copiii si tinerii din Bucuresti, de a-si petrece timpul liber facand sport si miscare in aer liber. Altfel spus, prin preluarea acesteia, autoritatile locale pot contribui la dezvoltarea sportului de masa la nivelul comunitatii locale", se arata in expunerea de motive a proiectului.Guvernul a refuzat si in 2016 solicitarea PMB de a-i da in amdinistrare baza sportiva Ciresarii. Guvernul a respins si solicitarile repetate ale Primariei Sectorului 1. Primarul Dan Tudorache reclama, in 2017, t modul in care arata baza sportiva si faptul ca, desi Ministerul Educatiei nu face niciun demers pentru a aduce imobilul intr-o stare mai buna, nu lasa nici autoritatile locale sa se ocupe de el."Am solicitat de nenumarate ori sa ne predea, noua, Primariei Capitalei si Primariei de sector, Complexul Ciresarii. Sunt 25.000 de solicitari din partea cetatenilor, ei doresc ca acea zona sa fie functionala. In acest moment, apartine de Ministerul Educatiei. Noi am solicitat sa ni-l dea ca sa-l punem la dispozitia cetatenilor din zona. Acest Guvern chiar sfideaza locuitorii Sectorului 1.Cer inca o data sa puna la dispozitia cetatenilor Sectorului 1, sa-l aducem la o stare normala pentru locuitorii Sectorului 1. Daca nu sunt in stare sa le aduca la o forma normala, sa poata fi exploatate, sa ni le dea noua, administratiilor locale. Complexul Ciresarii era emblema Sectorului 1, acum este o zona aflata in paragina", spunea Dan Tudorache, in 2017.