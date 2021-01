Clotilde Armand insista cu demiterea sefilor RAAPPS, care au lasat in paragina Hotelul Triumf: "Si-au cumparat o masina hibrid de 30.000 de euro"

Postarea primarului Sectorului 1

Ea insista ca sefii Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) sa-si dea demisia din functie, deoarece nu s-au grabit cu repararea monumentului istoric.Reactia edilului vine dupa ce in urma cu o saptamana a prezentat mai multe imagini cu imobilul afectat in de un incediu care a avut loc in urma cu patru luni. Clotilde Armand scria ca intreaga conducere RAAPPS trebuie "zburata urgent din functie", dupa ce au lasat sa se degradeze Hotelul Triumf. Este vorba de o cladire monument care a fost lasata in paragina dupa incendiul prin care a trecut toamna trecuta. Reprezentantii institutiei sustineau ca dupa incendiul care a afectat Hotelul Triumf , Regia a luat masuri de conservare, montand in interiorul podului o membrana impermeabila care sa preia functia acoperisului distrus in incendiu Conform postarii de sambata, primarul Sectorului 1 arata ca s-a uitat in sistemul achizitiilor publice sa vada daca RA-APPS a demarat achizitia contractului de reparare a acoperisului, dar ca acesta inca nu era postat."Insa, RAAPPS are o altapentru care a lansat in SICAP o licitatie in valoare de 319.102 RON pentru achizitionare de... becuri. Da, ati citit bine.Acestea fiind spuse am aceeasi parere: conducerea RAAPPS trebuie sa zboare urgent din functie. Am solicitat ministerului Culturii in numele primariei sa ne permita interventia de urgenta pentru salvarea monumentului," scrie primarul.Potrivit acesteia, conducerea RA- APPS a lansat in trecut achizitia in procedura simplificata a unei masini hibrid in valoare de 30.000 de euro care sa-i deserveasca pe sefi. "Licitatia respectiva a durat doar 12 zile," conchide Clotilde Armand.