Consilierii locali ai Primăriei Sectorului 1 nu mai au voie în birourile angajaților de la Urbanism. ”Gata cu diverse atenții”

”În timp ce știrile false se propagă rapid via Moscova - București, vreau să vă dau o știre adevărată despre cum facem noi curățenie și schimbăm vechile metehne din Primăria Sectorului 1.Am dat o dispoziție prin care am interzis tuturor consilierilor locali să mai intre în birourile funcționarilor publici de la biroul Urbanism. Veneau pentru a se interesa și urgenta procedurile pentru emiterea unor avize. Gata! Nu mai merge cu diverse "atenții". Toți cetățenii trebuie să știe că astfel de practici nu vor mai avea loc.Săptămâna aceasta am detașat un inspector de la biroul Urbanism care stătea mai mult în parcarea primăriei (unde “discuta” cu cetățenii) decât să muncească în biroul lui. După detașarea lui un alt funcționar de la Urbanism s-a pensionat subit. Așa se face reforma . Nu pe Facebook sau la televizor. Voi reveni curând cu un raport despre activitatea noastră la acest capitol”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.