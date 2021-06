Clotilde Armand, intre cariera politica personala si gestionarea problemelor de interes public. Vesnica dilema: om politic sau om de stat?

Interesul cetatenilor

In ultimele saptamani, Clotilde Armand a fost implicata in mai multe lupte, de la scandalul privind renumararea voturilor de la alegerile pentru Sectorul 1, politistii locali acuzati de mai multe ori de edil de coruptie, pana la ultimul, cel legat de necolectarea deseurilor de pe strazi. Cele mai multe rafuieli au fost facute cunoscute de catre Clotilde Armand pe Facebook , acolo unde a si facut mai multe amenintari de plangere penala.Potrivit sociologilor contactati de ziare.com, edilul sectorului a inceput o campanie de imagine prin care vrea sa dovedeasca ca are interesul cetatenilor in primul rand. Barbu Mateescu noteaza ca Clotilde Armand incearca sa-si dezvolte o baza solida de sustinatori pentru alegerile din 2024."Cred ca obiectivul ei, e foarte devreme in mandat. Probabil ca e vorba de inceputul unei campanii mai complicate prin care doreste sa-si solidifice baza de sustinere in vederea alegerilor viitoare, adica intr-o perioada in care nu sunt foarte multe stiri, sa ramana in opinia publica pentru bucuresteni, locuitorii Sectorului 1, ca este o persoana care are interesul lor la mijloc. Este interesant ca face asta acum si nu in 2023 sau 2024 cand intr-adevar ar fi fost mult mai multe evenimente si mai multe lucruri care sa intervina in ecuatie", a explicat Barbu Mateescu pentru ziare.com.Aceeasi opinie o are si sociologul Alfred Bulai, care adauga ca edilul Sectorului 1 a dat drumul unei astfel de campanii si din cauza unei probleme de legitimitate, dupa ce PSD a reclamat de mai multe ori faptul ca de fapt castigatorul de drept al alegerilor este Daniel Tudorache.In ce priveste interesul cetatenilor, cei doi sociologi au opinii diferite. Pe de o parte, Alfred Bulai noteaza ca problemele sectorului nu se pot rezolva prin scandal si ca ar fi putut sa actioneze direct in instanta problemele pe care le-a semnalat pe Facebook."Este exclusiv de imagine publica, pentru ca in general problemele nu se rezolva asa prin scandal. Adica iei masurile juridice necesare, actionezi in instanta sau pur si simplu nu faci decat sa administrezi un sector, un oras samd. Tot ceea ce face doamna Armand e doar pentru imagine, nu are nicio legatura cu administrarea Sectorului 1", a afirmat Bulai.De cealalta parte, Barbu Mateescu este de parere ca singurii care vor putea sa masoare succesul edilului de la Sectorul 1 sunt cetatenii care locuiesc acolo."Asta este un lucru pe care o sa-l masoare oamenii din Sectorul 1. Ei stiu foarte bine si o sa moasoare in sase luni, in trei ani, daca situatia s-a schimbat sau nu. Batalia de imagine ar avea relevanta daca am vorbi despre un subiect mult mai abstract sau ceva care sa tina de alt spatiu, dar este vorba de ceva concret, un sector cu peste 150.000 de locuitori, deci acolo lucrurile sunt foarte clare. Razboiul de imagine nu are impact asupra modului in care oamenii vad lucrurile", a conchis Mateescu.