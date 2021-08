Clotilde Armand, ironie la adresa alianței întropite de Ciolacu: „Când ei luptă împotriva ta înseamnă că este excelent ce faci. E cel mai bun barometru”

Cinci formaţiuni politice au semnat un acord de colaborare

„M. Ciolacu, V. Ponta, Dan Voiculescu și C.P. Tăriceanu au semnat un protocol pentru organizarea referendumului de demitere a Primarului Sector 1. Valori.... unul și unul. Am luptat în ultimii ani împotriva lor și i-am învins (în 2016, în 2020). Dacă este nevoie îi mai bat o dată cu toate partidele și televiziunile lor. Singură. De un an de zile se chinuie sărmanii să mă înlăture și nu mai știu ce să facă și ce minciuni să mai inventeze pentru că le-am închis robinetul prin care curgeau bani spre firmele lor de casă.Cine sunt ei? Să ne reamintim:Marcel Ciolacu - partenerul de vânătoare al lui Omar Hayssam , cel care l-a menținut în funcția de deputat pe Dan Tudorache , în ciuda anchetei DNA din dosarul “Diamantul”;Victor Ponta - celebru pentru că și-a plagiat doctoratul, este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor în cazul “Turceni-Rovinari”;Călin Popescu Tăriceanu - judecat la Înalta Curte în două dosare: acuzat de procurorii DNA că a luat mită 800.000 de dolari și pentru abuz în serviciu;Dan Voiculescu - fost informator al Securității, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru spălarea banilor în dosarul privatizării ICA;Dănuț Pop, președintele PER –partidul breloc al PSD , cel care i-a recuperat la alegerile parlamentare pe Marian Vanghelie , Șerban Nicolae, Cătălin Rădulescu și Liviu Pleșoianu.Când cei de mai sus luptă împotriva ta înseamnă că este excelent ce faci. E cel mai bun barometru.PS: Stimați domni, până strângeți voi semnăturile să mă demiteți mai bine puneți mâna și adunați toți banii furați de voi pentru că vine o factură mare și am să vă pun să o plătiți. Aveți un rest de plată de vreo 100 de milioane pentru gunoi din perioada lui Tudorache-Diamant”, a scris Clotilde pe pagina ei de Facebook. PSD a încheiat un protocol de colaborare şi parteneriat cu patru partide pentru strângerea de semnături şi organizarea de alte acţiuni în vederea demiterii primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.Protocolul de colaborare este încheiat cu Partidul Pro România Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - PPUsl, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor ( ALDE ) şi Partidul Ecologist Român (PER).Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că în mod „categoric se strâng semnăturile pentru demiterea doamnei Clotilde Armand” şi că, până acum, au fost adunate 20.000 de semnături, dar că ţinta este de 60.000.Principalele obiective ale documentului sunt: „valorificarea, în domeniul organizării şi desfăşurării referendumului pentru demiterea primarului Sectorului 1 din Bucureşti, a potenţialului componentelor umane, etice, profesionale, existente în cadrul fiecărei părţi, înlăturarea în mod democratic a primarului Clotilde Armand, precum şi participarea, în comun, la promovarea spiritului civic şi a valorilor democraţiei şi statului de drept, corelate cu interesele locuitorilor din Sectorul 1”, potrivit unui comunicat de presă al PSD.Părţile au constatat, printre altele, „modul în care a fost acaparată în septembrie 2020 administraţia publică locală - Primăria Sectorului 1 Bucureşti, acţiunile ulterioare ale candidatului USR PLUS la primăria Sectorului 1, iniţiate alături de alţi membri ai USR PLUS, care au intrat ilegal în sala Biroului Electoral de Sector 1 în care se aflau sacii cu voturi, elemente ale anchetei procurorilor în desfăşurare care au apărut în spaţiul public şi au fost preluate ca ştiri pe toate canalele media şi care întăresc faptul că sunt indicii certe că au fost fraudate alegerile din 27 septembrie 2020 în Sectorul 1, Bucureşti, incapacitatea administrativă a primarului validat al Sectorului 1 de a-şi exercita atribuţiile funcţiei, încălcarea flagrant ă a dispoziţiilor legale impuse de normele sanitare şi de mediu, spaţiul urban lăsat în degradare, neglijarea intenţionată a sănătăţii publice în plină pandemie prin care pune în pericol sănătatea cetăţenilor, aceştia fiind expuşi la focare de infecţie în spaţiul public”.