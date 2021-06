Clotilde Armand, raspuns pentru liderul PSD care vrea referendum la Sectorul 1: "Le-am deranjat aranjamentele cu mafia gunoiului. S-au terminat diamantele, dle. Ciolacu?"

Ciolacu pune presiune pe Clotilde Armand

"Rar mi-a fost dat sa vad pe posturile de televiziune si pe siteurile de "stiri" abonate pana sa ajung eu primar la banii Primariei Sectorului 1 atatea stiri false despre mine. La toate acestea se adauga si declaratia presedintelui PSD care vrea referendum pentru demiterea mea. Stiti de ce? Pentru ca le-am deranjat aranjamentele cu mafia gunoiului.Pentru cel mai scump contract de salubrizare din istoria Romaniei platit de cetatenii Sectorului 1, contract realizat in anul 2008 si atribuit cu dedicatie acestei firme santajiste pe o perioada de 25 de ani, un contract care a hranit multi politicieni, primari si "jurnalisti". Nivelul manipularii din ultimele zile ma ambitioneaza sa lupt si mai tare iar referendumul facut de PSD este cea mai buna dovada ca este foarte bine ce facem. Cum sa nu vrea dl. Ciolacu sa ma demita daca de cand sunt eu primar nu mai merg banii la PSD?! S-au terminat diamantele, dle. Ciolacu?Ce se intampla acum in Sectorul 1 este aproape peste tot in tara. Dar putini edili vor sa vorbeasca. De frica, neputinta, ignoranta sau comoditate. Ceea ce noi facem acum in sector nu este o chestiune de curaj. Este o chestiune de curatenie morala profunda. S-a furat prea mult, s-a tacut prea mult timp, s-au inchis prea multi ochi la toate faradelegile. Timpul acestei gasti mafiote este la apus. Cinstea si integritatea sunt armele noastre. Fiti alaturi de mine si vom scrie istorie in comunitatea noastra. Noi mergem mai departe indiferent de minciunile lor", a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook."Am decis sa sustinem orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1. Repet, orice initiativa cetateneasca, nu politica. Doamna Clotilde Armand a demonstrat ca nu e in stare sa isi exercite atributiile de primar. Bataia de joc la adresa bucurestenilor trebuie sa inceteze mai repede decat mandatul de 4 ani al doamnei Clotilde Armand", a afirmat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa sustinuta marti dupa sedinta conducerii partidului.Reactia social-democratilor vine dupa problema ridicarii gunoiului in Sectorul 1, din cauza unor neintelegeri privind onorarea contractelor care au ajuns in instanta intre primaria de sector si compania Romprest. Clotilde Armand a solicitat prefectului Capitalei Alin Stoica sa declare stare de alerta in Sectorul 1 din cauza acestei probleme.Prefectul Capitalei Alin Stoica a avut o intalnire marti la sediul Institutiei Prefectului cu reprezentantii Romprest si ai Primariei Sectorului 1. Acesta a propus sa existe o solutie pentru a asigura continuitatea serviciilor de salubritate in sector, iar Romprest urmeaza sa dea un raspuns in acest sens in aceasta seara sau miercuri dimineata, a mai anuntat Stoica.Alin Stoica a precizat ca nu a fost luata inca o decizie cu privire la solicitarea Consliului Local pentru Situatii de Urgenta de a fi declarata starea de alerta in Sectorul 1, deoarece inca nu a primit toate datele necesare.