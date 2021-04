Clotilde Armand, mesaj transant catre colegii de coalitie: "In ultima vreme tot mai multi liberali s-au dezlantuit impotriva mea"

"Armand sustine ca este atacata de politicieni PNL in ultima perioada, fapt pe care-l interpreteaza drept un "joc politicianist". In acelasi timp, primarul Sectorului 1 din Bucuresti indeamna colegii de coalitie sa duca mai departe mandatul cu care au fost investiti de catre cetateni"."In ultima vreme tot mai multi liberali s-au dezlantuit impotriva mea si a colegilor mei din USRPLUS. Un prim-ministru care se supara atunci cand ii spunem adevarul in fata, un liberal care ne trimite acasa atunci cand vrem reforme adevarate in administratie si altul care a uitat ca a fost votat sa ne reprezinte la Bruxelles.Dragi colegi liberali, va rog lasati jocurile politicianiste la o parte si haideti sa guvernam impreuna Romania. Acesta este angajamentul nostru in fata romanilor. N-avem timp de pierdut cu aceste lupte sterile.Stiu, suntem incomozi pentru ca nu mai acceptam compromisuri si combinatii, suntem oameni care dupa 31 de ani in care politicienii au facut politica fara sa-i intereseze de cetateni noi ne dorim o tara mai prospera. Haideti sa o reconstruim impreuna, stimati colegi de coalitie. Hai sa lasam la o parte orgoliile si sa ne apucam de munca. E tot ce conteaza acum", arata Clotilde Armand intr-un mesaj pe Facebook