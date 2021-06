Clotilde Armand: "Nu facem niciun pas inapoi in fata mafiei gunoiului. Ridicati sau plecati!"

ANRSC obliga Primaria sa aiba raporturi directe cu sortatorii de deseuri

Solutia pentru rezolvarea crizei

Doua proiecte, respinse in CL

Edilul a prezentat joi consilierilor care este situatia contractului cu compania Romprest Service SA. Consilierii locali au respins joi doua proiecte initiate de primarul Sectorului 1, care priveau derularea contractului cu compania Romprest Service."Costul salubrizarii pentru anul trecut a fost de 266 de milioane de lei, la care se adauga facturi de 83 de milioane de lei aflate in litigiu, ceea ce insemana un total de 350 de milioane de lei pe care Romprest considera normal sa ii primeasca intr-un an, rezulta un total de 1 milion de lei pe zi, adica o treime din bugetul Sectorului 1. Noi nu ne putem mentine la asemenea costuri," a afirmat edilul.Primaria a platit de la inceputul anului, 60 de milioane de lei pentru patru luni, bugetul fiind de 130 de milioane pentru tot anul."Trebuie sa stiti ca am platit in avans toate facturile care sunt legate de gunoiul menajer. Am primit astazi cei trei sortatori cu care lucram. Sortatorii spun ca nu au mai fost platiti din februarie desi noi am achitat facturile catre Romprest, ceea ce inseamna o suma de 6 milioane de lei. Aici vorbim despre facturile pentru persoanele fizice. Nici facturile pentru persoanele juridice nu au fost platite, dar aici nu am ce sa fac. Am platit vineri in avans, in sensul ca factura nu era scadenta, o suma de 9 milioane de lei, pentru a debloca situatia," a afirmat primarul Sectorului 1.Clotilde Armand a precizat ca Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) a obligat primaria sa aiba raporturi directe cu sortatorii de deseuri, printr-o procedura concurentiala."Cu sortatorii nu este o situatie corecta. Era un pret stabilit intre Romprest si sortatori, nu era un pret care sa fie rezultatul unei proceduri competitive. Noi vom rectifica, vom face exact ce ne cere ANRSC si vom organiza, deja am lucrat la caietul de sarcini, vom organiza procedura ca sa fie o achizitie publica corecta, directa intre Primaria Sectorului 1 si sortatori. Intre timp am ajuns, inainte sa putem desfasura profesionist procedura, intr-o situatie de criza, pentru ca sortatorii nu au mai suportat sa nu fie platiti. Discut cu ei ca intr-un mod urgent, printr-o achizitie mai rapida, sa preluam noi acest contract, " a declarat primarul Sectorului 1.Clotilde Armand a precizat ca primaria incearca sa faca plata direct catre sortatorii de deseuri, dar acestia nu sunt subcontractori declarati in acest contract, asa ca legea nu permite sa se faca plata direct catre ei, fara sa existe o procedura precisa pentru asta."Am incercat sa fac o sesiune de tranzit, dar nu pot, pentru ca eu deja am platit aceste facturi, nu pot sa le platesc odata catre Romprest si odata catre sortatori. Asa ca solutia la care lucram acum, chiar daca Romprest nu a agreat-o, este sa avem o plata directa care sa fie gata in cateva ore, cateva zile si sa deblocam situatia pentru ca sortatorii sa-si deschida usile pentru deseurile noastre," a mai afirmat edilul.Primarul a explicat ca sunt doua posibilitati prin care se poate stabili un pret sau un cost: ori o procedura competitiva ori cheltuielile nete ale operatorului plus un profit agreat, care la nivel european este de 5,5% din cheltuielile nete. Clotilde Armand a pledat pentru tarife corecte percepute de Romprest, care sa corepunda realitatii."In concluzie, daca reusim sa avem niste tarife corecte care corespund cu realitatea si daca reusim sa avem niste frecvente corecte care corespund cu necesitatile noastre, atunci vom rezolva criza in care ne aflam de cateva luni," a conchis primarul Sectorului 1.Doua proiecte initiate de primarul Sectorului 1, care priveau derularea contractului cu Compania Romprest Service, au fost respinse joi, 3 iunie, de consilierii locali cu 12 voturi "pentru" si 15 "abtineri". Este vorba despre proiectele 2 si 3 de pe ordinea de zi:1. Proiect de hotarare pentru mandatarea primarului de a negocia cu operatorul de salubrizare eficientizarea activitatii de maturat, spalat, stropire si intretinere a cailor publice din cadrul serviciului public de salubrizare in aria administrativ-teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti 2. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de control al Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea determinarii cheltuielilor nete necesare pentru prestarea serviciului public de salubrizare pe raza teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti de catre operatorul Compania Romprest Service SA.