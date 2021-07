Clotilde Armand a anuntat ca in ultimele sapte zile au fost demontate 17 panouri publicitate montate ilegal in Sectorul 1. Apartin unei firme in spatele careia ar fi Sebastian Ghita

"Continuam sa desfiintam panourile publicitare montate ilegal pe domeniul public al Sectorului 1.In ultimele 7 zile am demontat 17 panouri ilegale care apartin firmei Euromedia - in spatele careia se afla Sebastian Ghita. Pentru aceste 17 panouri s-au dat amenzi in valoare de 340.000 de lei si toate cheltuielile facute pentru demolarea panourilor vor fi imputate societatii.In caz ca va intrebati de ce de opt luni de zile eu si echipa mea suntem linsati mediatic la postul de televiziune controlat de acelasi Sebastian Ghita. Iata faptele:Euromedia Group SA este in prezent detinuta de Alexandru Stefan Nanu, unul dintre patronii clubului Nuba, fost vicepresedinte la TSD Prahova, prietenul fostilor deputati PSD , Sebastian Ghita si Vlad Cosma. Despre aceasta firma dezvaluiam, anul trecut, ca a primit un contract de 18 milioane de euro de la Primaria Capitalei pentru achizitia de mobilier urban pentru statii de troleibuz si statii de autobuz.In anul 2018, firma Euromedia a primit sute de mii de lei pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri de la fostul primar al Sectorului 1.O companie care se crede atotputernica si in care au avut sau au interese, prin interpusi si firme paravan - fostul liberal Vlad Moisescu si actualul parlamentarul PSD Dan Cristian Popescu. Spun asta ca sa intelegeti de ce nimeni, niciodata, nu i-a deranjat in Bucuresti , desi au zeci de panouri de publicitate montate ilegal.In plus, spre supararea lui Sebastian Ghita, televiziune RTV a fost decuplata de mine de la banii Sectorului 1. Contracte incheiate prin Centrul Cultural si Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate, zeci de mii de euro pentru publicitate mascata din fonduri publice in favoarea fostului primar PSD dea Sectorul 1.Aceste panouri publicitare apartin unor firme controlate de fosti politicieni sau oameni de afaceri certati cu legea, care au profitat ani de zile de pe urma ilegalitatilor si "toleranta" functionarilor din primarie. Dar mesajul nostru este ferm: nimeni nu este mai presus de lege in Sectorul 1! Nici macar dl. Ghita cu aparatul lui de kompromat", a scris Clotilde Armand , duminica pe Facebook