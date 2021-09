Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, va participa la cel mai mare târg imobiliar din lume

Lansarea unei platforme digitale consolidate

Participarea edilului Sectorului 1 la acest eveniment vine ca urmare a invitației primite din partea directorului MIPIM, Roman Vaspart, arată un comunicat de presă.În fiecare an, la acest târg sunt prezentate proiecte de arhitectură de anvergură, proiecte de infrastructură socială, culturală și sportivă, precum și soluții integrative pentru protejarea mediului înconjurător în domeniul construcțiilor, abordări noi și sustenabile pentru proiectarea ansamblelor rezidențiale și propuneri urbanistice pentru revitalizarea zonelor vechi din orașe.Evenimentul central al acestei ediții a târgului îl constituie lansarea platformei digitale consolidate de relaționare între actorii interesați de acest domeniu prin care cei mai importanți investitori vor avea la dispoziție numeroase informații și oportunități de dezvoltare a afacerilor."Avem nevoie de investiții pentru o dezvoltare pe baze solide și sănătoase a Sectorului 1. De aceea am acceptat cu mare interes invitația de a participa la cel mai important târg imobiliar din lume unde vor fi prezentate abordări de ultimă oră în dezvoltarea infrastructurii sociale și urbanistice. Participarea la acest eveniment va facilita dialogul și schimbul de experiență cu investitori și specialiști în domeniul dezvoltării urbane și ne va permite să așezăm Sectorul 1 pe harta investițiilor străine", a declarat primarul Clotilde Armand.Tot în cadrul evenimentului din acest an va avea loc și finala concursului de proiecte realizate de arhitecți și urbaniști din toată lumea, proiecte încadrate în categorii distincte ca de exemplu "Cea mai bună infrastructură pentru îngrijiri medicale", "Cea mai bună infrastructură culturală și sportivă" sau "Cea mai bună renovare pentru o clădire veche".