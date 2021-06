Clotilde Armand pierde teren in propriul partid. A castigat alegerile pentru filiala USR-PLUS Sector 1 la o diferenta infima

Congres USR in octombrie

Ciolos, incurcat de vaccin, Voiculescu si Barna

La votul care a avut loc duminica, 13 iunie, si-au exprimat optiunea aproximativ 1000 de membri, rezultand ca diferenta dintre cei doi candidati, de 70 de voturi, a fost una mica. La aceasta diferenta ar fi putut contribui si campania de imagine a edilului de la Sectorul 1, dupa ce ziare.com a intrebat mai multi sociologi ce rol servesc razboaiele publice ale lui Clotilde Armand din ultima vreme.Dupa fuziunea dintre USR si PLUS, toate filialele din tara ale celor doua partide au sustinut alegeri interne pentru desemnarea conducerii unice.Fuziunea prin absorbtie dintre USR si PLUS a fost aprobata in aprilie, definitiv, de catre Curtea de Apel Bucuresti "Acesta este singurul proiect politic reformist care s-a construit in ultimii ani in Romania la care am pus umarul, in ciuda celor care ne-au tot pus piedici la fiecare pas. Este un proiect politic de viitor care are deja in istoric patru campanii electorale duse impreuna, cu rezultate bune, un proiect politic in care lucram ca o singura echipa de mai bine de doi ani", transmitea la momentul respectiv USR-PLUS intr-un comunicat de presa.Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat in urma cu o saptamana ca in prima sambata a lunii octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a aliantei si a reiterat ca va candida pentru functia de presedinte "In 2 sau 3 octombrie, in prima sambata din octombrie. (...) O saptamana dupa liberali, da", a precizat el, la TVR 1.Liderul USR PLUS a confirmat ca a avut o discutie cu celalalt copresedinte al aliantei, in cadrul careia Dacian Ciolos i-a propus ca nici unul dintre ei sa nu candideze la presedintia formatiunii."A fost o discutie pe care am avut-o intr-adevar si, analizand diverse scenarii, a fost unul dintre scenarii. (...) Eu am anuntat ca pentru mine USR PLUS e un proiect in care mi-am alocat ultimii cinci ani din viata, cu toate resursele si cu toata energia. E un proiect care cred ca poata sa mearga mai departe si eu cred ca ai nostri colegi de partid , din USR si PLUS, trebuie sa aiba pe masa toate optiunile, pentru ca acest partid, de cate ori s-a intors la intelepciunea aceasta a membrilor, a luat cele mai inspirate decizii, care, iata, ne-au adus la guvernare", a spus el.Barna a reiterat ca va candida si a mentionat ca Dacian Ciolos analizeaza in prezent optiunea candidaturii."Este o decizie pe care o analizeaza. Eu imi doresc ca ai nostri colegi sa aiba toate optiunile, tocmai pentru ca acela care va fi ales sa aiba legitimitatea reala de a duce mai departe USR PLUS", a precizat Barna.Dacian Ciolos a pierdut teren in cursa pentru sefia USR-PLUS, sustin surse politice pentru Ziare.com. Dan Barna si-a motivat sustinatorii cu functii la stat si refuza sa se retraga din competitie. Vlad Voiculescu se considera tradat de Ciolos si ia in calcul sa candideze la Congres. In plus, fostul premier tehnocrat e privit in partid ca antivaxer, fiind singurul lider al coalitiei care nu s-a vaccinat impotriva Covid-19.